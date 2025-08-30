Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Eleged van az árvaszúnyogokból? Ezzel a módszerrel távol tarthatod őket az otthonodtól

védekezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 15:15
Fanny Magazinárvaszúnyogszúnyognyár
Ezek a rovarok nem csípnek, nem terjesztenek betegséget és nem jelentenek semmilyen veszélyt az emberre, némi kellemetlenséget pusztán tömeges megjelenésük okoz. Idén azonban Balatonon az elmúlt 30 év egyik legnagyobb árvaszúnyog-inváziója zajlik. Ha még kihasználnád a jó időt a tóparton, eláruljuk, hogyan lehetséges az árvaszúnyog elleni védekezés!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Ha nyár, akkor Balaton, napfény, finom falatok és hűsölés a vízparton. A pihenés mellett azonban egy különleges látványosságra is számíthatunk így a nyár végén, méghozzá az elmúlt 30 év egyik legnagyobb árvaszúnyog-inváziójára. Ezek az ártalmatlan kis rovarok valójában nagyon hasznosak, hiszen jelenlétükkel hozzájárulnak az ökoszisztéma öntisztulásához, tömeges megjelenésük azonban könnyen tönkreteheti a vakáció utolsó pillanatait. Szerencsére néhány egyszerű praktikával elkerülheted a kellemetlenségeket, és tovább élvezheted a nyár végi kikapcsolódást a gyerekekkel. Mutatjuk is a Fanny magazin remek tippjeit az árvaszúnyog elleni védekezéshez!

az árvaszúnyog elleni védekezésben segít a szúnyogirtó
Árvaszúnyog invázió? Ezt a módszert vesd be ellenük!
Fotó: encierro /  Shutterstock 

Miért alakult ki az árvaszúnyog-invázió a Balatonnál?

Idén – főleg a Balaton déli partján – szokatlanul erős az árvaszúnyog-rajzás. A tó magas foszfor- és algatartalma bőséges táplálékot nyújt a lárváknak, az enyhe tél, a hűvös május utáni hirtelen melegedés és az alacsony vízállás pedig egyszerre kedvezett a tömeges kikelésnek, ez okozza tehát ezt a hirtelen árvaszúnyog-inváziót a Balatonnál 2025-ben. De hogyan lehet tenni az árvaszúnyogok ellen és miét irtják őket? Mutatjuk a válaszokat!

Tippek árvaszúnyog elleni védekezéshez

1. Víz alatti őrség

Bár jelenlétük bosszantó, az árvaszúnyogok irtása nem engedélyezett, mert fontos szerepük van az ökoszisztémában. Lárváik tisztítják a vízfeneket, lebontják a szerves anyagokat, és táplálékul szolgálnak más állatoknak. Eltűnésük felborítaná a táplálékláncot és rontaná a vízminőséget, ezért a tisztább Balatonért együtt kell élnünk velük.

2. Partmenti nagytakarítás

A bomló növényi részek, algák és egyéb szerves anyagok kedveznek ezeknek a rovaroknak. Éppen ezért érdemes előszednünk a metszőollót és a stégek, csónakkikötők és a partközeli sávot rendszeresen karbantartani, ezzel mérsékelve a rajzásukat.

3.  Tiszta udvar, rendes ház

Az árvaszúnyogok illatok alapján is tájékozódnak. Az elhullott példányok szaga pedig további rajokat vonzhat, ezért még sosem volt ilyen fontos rendszeresen letisztítani a lámpaburákat, falakat, korlátokat és egyéb felületeket.

4. Stílusosan behálózva

Az ajtóra, ablakra és teraszajtóra szerelt finom szövésű szúnyogháló hatékonyan távol tartja a rovarokat. Hasonló védelmet nyújt a teraszon, erkélyen vagy szaletliben alkalmazott hálós függöny is.

bBalaton árvaszúnyog-invázió
Bosszantó kis vendégek a nyári estéken? A ventilátor nagy segítség lehet ellenük.
Fotó: IhorM /  Shutterstock 

5. Nem birkóznak meg a széllel

A nyári forróságban egy nagy teljesítményű ventilátor nemcsak segít átvészelni a hőséget, hanem erős légáramlatával a gyenge röpképességű árvaszúnyogokat is távol tartja.

6. Kellemeset a hasznossal

Több gyógynövény szúnyog ellen is jó megoldás lehet, a levendula, citromfű, bazsalikom vagy borsmenta illata számunkra frissítő és kellemes, a rovarokat azonban zavarja. Bár ez a faj kevésbé érzékeny rá, nekik sem közömbös ezek az illatok, így érdemes néhány fűszernövénnyel gazdagítanunk környezetünket.

7. Kapcsoljuk le a világítást

A félhomály nemcsak romantikus, hanem hasznos is. Mivel ezeket a bogarakat erősen vonzza a fény, érdemes este a kültéri világítást minimalizálni vagy teljesen lekapcsolni. Ha mégis szükség van fényre, válasszunk meleg tónusú, sárgás izzókat.

További szúnyog elleni tippekért nézd meg az alábbi videót:

