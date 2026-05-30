"Maszkulinabb lesz, mint az eddigiek" – Denis Villeneuve a Dűne 3. részéről mesélt

Sajnos még elég messze van a Dűne 3. része a maga decemberre ígért premierjével, de a rajongók kedvéért a stáb azért életben tartja a lángot és kellő mennyiségű morzsát csepegtet el annak érdekében, hogy fenntartsa az érdeklődést. Most Denis Villeneuve rendező csigázza tovább a várakozók kíváncsiságát és újabb kulisszatitkokat árult el a Dűne utolsó részéről.

A Dűne 3. része minden eddiginél több akciójelenettel érkezik (Fotó: Capture d'écran via Bestimage)

Dűne finálé sosem tapasztalt akciókkal

Az eddigi megszokott minőségéből ugyan semmit nem veszít a Frank Herbert regényei alapján készült film, de a rendező elmondása szerint a Dűne 3. és egyben befejező része sokkal több akcióval kápráztatja el a nézőket, mint az első két epizód. A kiváló színészgárdához olyan további nagyágyúk csatlakoztak, mint Robert Pattinson, akit szinte felismerhetetlenre maszkírozva láthatunk a decemberi hónap egyik legjobban várt premierjében.

Robert Pattinson "dűnés" kinézetétől mindenki kiborult (Fotó: Capture d'écran via Bestimage)

Az eddig megszokott sci-fi gyökereket megtartva Denis Villeneuve egy egészen más műfaj felé tereli a Dűne befejező epizódját, saját elmondása szerint a végeredmény inkább az akcióthrillerhez közelít majd. Bőven lesz részünk politikai ármánykodásban, lenyűgöző látványvilágban és a homokférgeket sem kell nélkülöznünk, de saját szavaival élve, egy sokkal “maszkulinabb” filmet álmodott meg Paul Atreides történetének lezárásaként. Azoknak sem kell aggódni, akik esetleg nem ilyen műfajra váltanának jegyet, a rendező biztosította a közönséget, hogy Paul és Chani szerelmi szála ugyanolyan fontos vázát képezi a cselekménynek, ahogy eddig.

Paul és Chani szerelme továbbra is a Dűne szíve-lelke marad (Fotó: Capture d'écran via Bestimage)

Denis Villeneuve-nek nem idegen a thriller műfaja

Mielőtt a rajongók felháborodnának, érdemes áttekinteni a két korábbi Dűne film sajátosságait is. Az első film a Timothée Chalamet által alakított Paul Atreides felnövéstörténetét mutatja be, akinek amellett, hogy a kelleténél jóval korábban apja nyomdokaiba kell lépnie, meg kell küzdenie a messiás-alakká válás elképesztő terhével is. A második rész már sokkal inkább hasonlít egy háborús filmre, ahogy Paul a felszabadulás felé vezeti a Fremen népet, majd könyörtelenül elfoglalja a galaktikus császári trónt. Mindent egybevetve egy akcióthrillerbe forduló epikus finálé pontosan az a forma, amit egy ilyen nagy lélegzetvételű mű lezárása megkíván. Villeneuve számára nem idegen műfaj a thriller, a 2013-as Fogságban című filmje, melyben a sokat bántott Paul Dano is játszott, talán a legjobb példája annak, hogy a rendező otthonosan mozog a thriller világában, de az ezzel egy évben mozikba került Ellenség is szépen hozta a kötelező műfaji elemeket. Aki pedig arra kíváncsi, hogy tudja a sci-fi és a thriller műfaját vegyíteni, annak ott van a Szárnyas fejvadász 2049, ami a Dűne-filmek mellett Denis Villeneuve karrierjének másik legszebb ékköve.