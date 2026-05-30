„Hálás vagyok, hogy nem hagynak minket magunkra” - Két autista kamaszt nevel Gizella

Sűrű nyár áll az Esőmanók - Tolna Megyei Autistákért Egyesület előtt, nemrég megrendezett jótékonysági futóversenyük után ugyanis már a táborokat szervezik. Ezekben a nyári táborokban minden autizmussal együtt élő fiatal megtalálja a számára legideálisabb elfoglaltságot, az enyhébben és a súlyosabban érintettek egyaránt. Ki is tudhatná jobban, hogy mire van valójában szüksége egy autista gyermeknek, mint Gizella, aki két autista kamaszt nevel?
Gizella a kislányával volt várandós, amikor kisfiáról kiderült, hogy autista. Mivel az autizmus spektrumzavar genetikailag öröklődő, ezért férjével felkészültek arra, hogy Zétény után talán Vanda is érintett lesz. Sejtésük végül beigazolódott, kislányuk ráadásul súlyosabban érintett: nem beszél, közösségben jobban szorong, illetve bátyjával ellentétben integrált iskolába sem járhat. A kamaszkori hormonális változások mostanában sokszor dührohamokban csapódnak le. Zétény kevésbé érintett, nagyon szépen beszél angolul és ha szakmát szerez, akkor ő valószínűleg el fog tudni helyezkedni a munkaerőpiacon.
Gizella pontosan tudja, mennyire fontos az autista gyerekek integrációja, fejlesztése, ugyanakkor emellett az érintett családtagok - szülők, nagyszülők, egészséges testvérek - rekreációja is. Más sorstárs édesanyákkal rendszeresen járnak futni, jótékonysági futásaikkal pedig igyekeznek felhívni a figyelmet az autizmussal élők mindennapi megpróbáltatásaira.
A legutóbbi, áprilisi jótékonysági futásuk például különösen jól sikerült, rendkívül sokan, közel 640-en vettek rajta részt, így a befolyt összegből még félre is tudtak tenni egy új intézmény létrehozására.
Nagyon-nagyon hálásak vagyunk az embereknek, hogy ismét ennyire mellénk álltak. Ezek a megmozdulások egyrészt tényleg minden családnak azt üzenik, hogy nem hagynak minket magunkra, másrészt a bevételből tudtunk félretenni. Nem titkolt vágyunk, hogy egyszer legyen egy saját ingatlanunk, ahol el tudunk majd indulni a felnőttellátás irányába
— húzta alá az édesanya. Valószínűleg egy ilyen intézmény lesz Vanda jövője is.
Az alapítvánnyal Gizelláék rendszeresen járnak iskolákba tudásformáló előadásokra, zenész foglalkozásokat tartanak, illetve különböző képességfejlesztő klubfoglalkozásokat szerveznek. A nyár azonban a táboroztatás időszaka. Lesz külön tábor az alsó tagozatosoknak, lesz a középiskolás, integráló oktatásba járó gyerekeknek és a súlyosabban érintett, szegregált oktatásba járó fiataloknak is.
A kisiskolásoknak általában tematikus programok vannak, ez nem kimondottan fejlesztő tábor, de azért mégis a játékos kirándulásokba bele van csempészve a fejlesztés. Ezt mindig úgy csináljuk, hogy a gyerekek ne azt érezzék, hogy ők fejlesztésekre járnak, hanem inkább élményt nyújtva igyekszünk ezt a programba csempészni. Az étkezésüket is mindig máshol oldjuk meg: van, amikor pizzériában, van, amikor étteremben, van, amikor a szabadban. Ennek az a lényege, hogy ne rémüljenek meg attól, hogy más-más emberekkel találkoznak. Ebbe is bele van rejtve a szocializáció, a kommunikáció
— magyarázta Gizella.
Hogy milyen sokat adnak ezek a programok, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a tábor végéhez közeledve a gyerekek mindig elszomorodnak és még hetekkel később is az egyenpólókat hordják.
A színes programokat természetesen Gizella gyermekei sem hagyják ki. Zétény a középiskolásoknak létrehozott táborban lesz, Vandát viszont édesanyja fogja kísérni az egyes programokra.
Vanda most egy nagyon nehéz hormonális időszakon megy keresztül, és így a tanév végére el is fáradt. Ettől függetlenül sosem adjuk fel. Hosszú távon nem merünk soha tervezni vagy álmodozni, hanem amit dob az élet, abból próbáljuk kihozni, amit csak tudunk
— zárta gondolatait az édesanya.
Az áprilisi jótékonysági futáson még a környékbeli idősek klubja is részt vett. Az eseményről készült képek itt tekinthetőek meg.
