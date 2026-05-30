Lábhosszabbító műtét: az új plasztikai beavatkozási trend, amely komoly kockázatokat rejt

A férfiak egy jelentős része a hajbeültetés mellett egy másik beavatkozás miatt jár mostanában Törökországba: a lábhosszabbító műtét miatt, amellyel akár 15 centiméterrel is növelhetik a magasságukat.

Lábhosszabbító műtét lett igen felkapott a férfiak körében / Fotó: MAYA LAB / shutterstock (Képünk illusztráció)

Mi az a lábhosszabbító műtét és miért tartanak rá igényt?

A disztrakciós oszteogenezis néven ismert eljárás során a sebészek eltörik a beteg lábában lévő csontokat, majd fokozatosan széthúzzák azokat, hogy új csont nőjön a résben.

Az isztambuli Wannabetaller klinikán az alap lábhosszabbító műtét körülbelül 20 ezer fontba, vagyis nagyjából 8,2 millió forintba kerül, míg egy átfogóbb csomag akár 8000 ezer fonttal, avagy 3,9 millió forinttal is többe kerülhet.

Ezeknek a betegeknek a többsége a mentális egészségükkel küzdenek vagy a társasági életükkel akadnak problémák. Amikor 8 vagy 9 centimétert adunk hozzá a magasságukhoz, jobban érzik magukat. Néhány beteg feleségre és gyerekekre vágyik, de nem szereti a testét

- mondta el Dr. Yunus Oc vezető sebész.

Tim Briggs professzor és ortopédsebész szerint a beavatkozás komoly és invazív, és bár hasznos lehet, jelentős kockázatokkal is járhat. A műtét után hosszú ideig kezelésekre kell járni, és fennáll a fertőzés, idegkárosodás, vérrögök és akár tartós rokkantság esélye is.

Bárki, aki külföldön kozmetikai okokból fontolgatja ezt a műtétet, nagyon alaposan gondolja át a hosszú felépülést és a kockázatokat, de én a beavatkozás ellen szólnék

- tette hozzá.

Mit mondanak a páciensek?

A chicagói Dynzell csak egy azok közül, aki átesett a beavatkozáson: a végtaghosszabbító műtéttel 165 centiről 182 centiméterre növelte a magasságát, és összesen 100 ezer eurót, azaz 41 millió forintot költött a folyamatra.

Sokkal több figyelmet kaptam ezután a nőktől és tényleg felkerestek engem

- mondta el a férfi, hozzátéve, a nők sokszor mondták neki, hogy csak úgy árad belőle az önbizalom, holott még nem is ismerik őt és szerinte a műtét előtt sem akadtak problémái az önbizalommal - írja a LadBible.