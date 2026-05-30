Miniszobor készülhet a vérnyúlról: itt jelenik meg a legújabb Kolodko alkotás

A szobrászművész Kolodko Mihály 2017-ben költözött Magyarországra, azóta találhatóak meg országszerte az alkotásai. A miniszobrokkal érte el a nagy népszerűséget, de karrierjét ennél jóval monumentálisabb alkotásokkal kezdte még szülőhelyén, Ungváron. Budapesten legelsőként a Főkukac miniszobor jelent meg, de más meseszereplőket, híres magyarokat vagy szimbolikus jelentésű szobrokat is készített már a művész. A budapesti Kolodko miniszobrok lelőhelyét különböző Facebook csoportokban, illetve egy külön térképen is meg lehet tekinteni.
A miniszobrok általában gerillamódon, rejtélyesen kerülnek ki a közterületekre, amelyet a gyanútlan járókelők maguk fedezhetnek fel. Azonban most, a zuglói önkormányzat honlapján olvasható egy beszámoló, amelyben leírták, hogy készül egy újabb Kolodko-féle miniszobor.
Hamarosan egy új, érdekes köztéri alkotással gazdagodik Zugló: Kolodko Mihály szobrászművész egy újabb apró alkotása, a “Gyógyuló nyúl” kerül majd a Bethesda Gyermekkórház kerítésére
- olvasható a polgármesteri beszámolóban.
Kolodko Mihály művészetét jellemzi, hogy a miniszobrok, illetve azok helye valamilyen különleges jelentéssel bírnak, ez így van most is. A Bethesda Gyermekkórház sürgősségi osztályán foglalkoznak a legtöbb rollerbalesetes gyerekkel, és érdekes módon egy olyan nyúl kap szobrot a kórház területén, mint amilyen nemrég arcon rúgott egy arra haladó elektromos rollerest.
Az interneten azóta igazi mémözön lett a "vérnyúlból". A szobor kihelyezését a kórház kérte, amelyet a beszámoló alapján a testület kisebb vitával, de elfogadott, így Zugló is hamarosan gazdagodni fog egy híres, Kolodko miniszoborral.
A Kolodko Art Facebook-oldalon azonban hirtelen megjelentek képek, amiken láthatóan egy oroszlán és idomárja látható egy ismeretlen helyen. A poszthoz nem írtak semmit, viszont a kommentelők hamar rájöttek: a Kopaszi gátra került a legújabb alkotás. A szereplői pedig gyerekkorunk rajzfilmszereplői, a cirkuszi oroszlán Leo és idomárja, Fred.
A közösségi médiában sorra posztolják ki a felfedezők, hogy pontosan merre találhatják a mini installációt. A Kopaszi gát felső lépcsőfokán üldögél a két figura, mellettük pedig egy lakókocsi áll. Leo és Fred a pokrócukon ülve nézik a látképet, de ha mi bekukkantunk a lakókocsiba, láthatjuk, mennyire kidolgozott: a mini beltér teljesen berendezett, fotelek és egy apró cserépkályha is helyet kapott benne.
