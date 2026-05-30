Lángos, magnó és miniszoknya – a magyar nyár divattörténete

A nyugati trendek lassabban jutottak el az országba, a filmek, magazinok és a könnyűzene hatására a magyarok is igyekeztek követni az aktuális divatot – főleg nyáron, amikor a Balaton mellett a nagyobb városok a társasági élet központjává váltak. Tehát a nyári divat sokat elárul egy korszak hangulatáról, és ez különösen igaz az 50-es, 60-as és 70-es évekre Magyarországon.

Nyári divat a 70-es években: Sebestyén Mari manöken Eötvös József szobrának talapzatán ül. Készült: 1973 Fotó: Fortepan/FŐFOTO

3 évtized, 3 stílus: így változott a nyári divat Magyarországon

Az 50-es években a nőies szabásvonalak domináltak. A nők gyakran viseltek térdig érő, bő szoknyás ruhákat, karcsúsított derekú nyári darabokat és pöttyös mintákat. A stranddivatban megjelentek az egyrészes fürdőruhák, fejkendőkkel és macskaszem formájú napszemüvegekkel kiegészítve. A férfiaknál a rövid ujjú ingek, vászonnadrágok és egyszerű szandálok számítottak divatosnak. Balaton mellett tarolt a nagyvárosi nyári divat: Budapesten és Szegeden is sokan képviselték az eleganciát. A következő évtizedben nagy változás jött: a fiatalság és a beatzene formálta a divatot. A miniszoknya, a színes minták és az élénk árnyalatok egyre népszerűbbé váltak. A nők trapézruhát, ujjatlan felsőket és magasított frizurákat hordtak, míg a férfiaknál megjelentek a szűk nadrágok és a mintás ingek. A korszak zenei világa – például az Illés vagy az Omega sikerei – a fiatalok öltözködésére is nagy hatással volt. A strandokon és táncos rendezvényeken már sokkal lazább, modernebb ruhák jelentek meg. A 70-es évek nyári divatját a szabadság és a hippikorszak inspirálta. Magyarországon is hódított a trapéznadrág, a virágmintás ing, a farmer és a platformcipő. A természetesebb, könnyedebb stílus vált divatossá, sok színes kiegészítővel és hosszabb hajviselettel. A nők gyakran viseltek lenge maxiruhákat és kötött felsőket, míg a férfiaknál a nyitott galléros ingek és a farmer rövidnadrágok számítottak trendinek. A balatoni retró hangulat ma is sokak számára ezt az időszakot idézi fel: napfény, lángos, magnó és a korszak legendás nyári slágerei.

Az 50-es, 60-as és 70-es évek nyári divatja ma újra reneszánszát éli. A pöttyös ruhák, trapéznadrágok, vintage napszemüvegek és retró fürdőruhák ismét divatosak, bizonyítva, hogy a régi nyarak stílusa időtálló maradt.