Lángos, magnó és miniszoknya – a magyar nyár divattörténete

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 12:15
Bár a nyugati trendek csak késéssel jutottak el az országba, a filmek, magazinok és a könnyűzene hatására a magyarok is igyekeztek követni az aktuális stílusokat – különösen a Balaton és a strandok nyári forgatagában. A nyári divat minden korszakban tükrözi a társadalmi hangulatot, és ez különösen igaz az 1950-es, 60-as és 70-es évekre Magyarországon.

A 70-es években a nyári divat két dologról szólt: trapéznadrág és hippihatás.
Nyári divat a 70-es években: Sebestyén Mari manöken Eötvös József szobrának talapzatán ül. Készült: 1973 Fotó: Fortepan/FŐFOTO

3 évtized, 3 stílus: így változott a nyári divat Magyarországon

Az 50-es években a nőies szabásvonalak domináltak. A nők gyakran viseltek térdig érő, bő szoknyás ruhákat, karcsúsított derekú nyári darabokat és pöttyös mintákat. A stranddivatban megjelentek az egyrészes fürdőruhák, fejkendőkkel és macskaszem formájú napszemüvegekkel kiegészítve. A férfiaknál a rövid ujjú ingek, vászonnadrágok és egyszerű szandálok számítottak divatosnak. Balaton mellett tarolt a nagyvárosi nyári divat: Budapesten és Szegeden is sokan képviselték az eleganciát. A következő évtizedben nagy változás jött: a fiatalság és a beatzene formálta a divatot. A miniszoknya, a színes minták és az élénk árnyalatok egyre népszerűbbé váltak. A nők trapézruhát, ujjatlan felsőket és magasított frizurákat hordtak, míg a férfiaknál megjelentek a szűk nadrágok és a mintás ingek. A korszak zenei világa – például az Illés vagy az Omega sikerei – a fiatalok öltözködésére is nagy hatással volt. A strandokon és táncos rendezvényeken már sokkal lazább, modernebb ruhák jelentek meg. A 70-es évek nyári divatját a szabadság és a hippikorszak inspirálta. Magyarországon is hódított a trapéznadrág, a virágmintás ing, a farmer és a platformcipő. A természetesebb, könnyedebb stílus vált divatossá, sok színes kiegészítővel és hosszabb hajviselettel. A nők gyakran viseltek lenge maxiruhákat és kötött felsőket, míg a férfiaknál a nyitott galléros ingek és a farmer rövidnadrágok számítottak trendinek. A balatoni retró hangulat ma is sokak számára ezt az időszakot idézi fel: napfény, lángos, magnó és a korszak legendás nyári slágerei.

Az 50-es, 60-as és 70-es évek nyári divatja ma újra reneszánszát éli. A pöttyös ruhák, trapéznadrágok, vintage napszemüvegek és retró fürdőruhák ismét divatosak, bizonyítva, hogy a régi nyarak stílusa időtálló maradt.

Magyarország, Budapest V. Deák Ferenc tér az Erzsébet (Engels) térnél, háttérben a Bazilika. 1972
Magyarország, Budapest I., budai Vár a felvétel cipőreklámhoz készült. 1972
1975
Galéria: Napfény, Balaton, pöttyös ruhák – a régi nyarak divatja
Szegeden is taroltak a pöttyös és mintás ruhák. A felvétel a Dóm téren készült, a háttérben a Fogadalmi templom látható. Készült:1952 Fotó: Fortepan/Gresz Miklós

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
