BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rákos kutya a gazdija vállán

7+1 alattomos jele annak, hogy rákos lehet a kutyád

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 14:15
tünetekegészségrákkutya
A daganat szót senki sem szereti hallani, de sajnos az emberek, sőt a kutyák körében is gyakori betegség, különösen idősebb korukban. A rák sokszor alig észrevehető jelekkel kezdődik, de minél hamarabb derül ki a probléma, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A gazdik általában jól ismerik a kedvencük szokásait, így jó eséllyel észreveszik rajta azokat az apró változásokat, amelyek komoly bajról árulkodhatnak. A rák például a kutyáknál is gyakori betegség, különösen idősebb korukban. A kezdeti tünetek rendkívül alattomosak, nem feltétlenül járnak fájdalommal vagy látványos elváltozással. Sok esetben az válhat feltűnővé, hogy az állat kevesebbet eszik, többet pihen, hirtelen lefogy, vagy időnként köhécsel. A korai felismerés a legfontosabb, mert ha időben állatorvoshoz fordulsz, sok esetben van esély a gyógyulásra, vagy legalábbis a hosszú távú tünetmentességre. Cikkünkből most megismerheted azokat az árulkodó jeleket, amelyek a kutyák daganatos megbetegedésére utalhatnak, ám a legtöbben észre sem veszik azokat.

Rákos megbetegedés miatt egy letörten a szőnyegen fekvő golden retriever
Nem mindig egyértelműk a rákos megbetegedés jelei a kutyáknál.
Fotó: T.Vyc / Shutterstock

7+1 árulkodó jele annak, hogy a kutyád rákos lehet

1. Megmagyarázhatatlan fogyás

Ha a kutyád látszólag normálisan eszik, mégis látványosan veszít a súlyából, az mindig gyanús. Az indokolatlan fogyás a rák egyik legkorábbi jele lehet, különösen, ha az emésztőrendszer érintett.

2. Változó étvágy

Az étvágy hirtelen növekedése vagy csökkenése is jelezhet bajt. Előfordulhat, hogy a kutya étvágytalan lesz, máskor pedig szokatlanul sokat enne. Ezek a változások daganatos betegségre is utalhatnak.

3. Visszatérő emésztési gondok

A rendszeres hányás, hasmenés vagy puffadás nem csak egyszerű gyomorrontás jele lehet. Ha ezekhez fogyás is társul, mindenképpen komolyan kell venni a problémát.

4. Fáradékonyság, levertség

A szokatlan bágyadtság, amikor a kutya nem szívesen játszik vagy sétál, szintén intő jel. A daganatos elváltozások elleni küzdelem a szervezet rengeteg energiáját felemészti, így az állat hamar kimerülhet.

5. Megnagyobbodott nyirokcsomók

Ha a kutyád nyakán, hónaljában vagy combtájékán dudorokat tapintasz ki, azok lehetnek egy egyszerű gyulladás, de akár daganat jelei is. A nyirokcsomók duzzanata gyakori tünete a limfómának.

6. Csomók vagy duzzanatok a bőrön

Nem minden bőr alatti csomó utal rákra, de ha a csomó gyorsan nő, formátlan, kemény tapintású vagy fájdalomérzettel jár, mindenképpen állatorvosi vizsgálatot igényel.

7. Fájdalom vagy sántítás

A kutyák sokáig próbálják leplezni, ha fájdalmuk van. Ha a kis kedvenced sántít, kerüli a mozgást, vagy láthatóan érzékeny bizonyos területeken, érdemes utánajárni a problémának. A csontdaganatok gyakran hasonló tünetekkel jelentkeznek.

8. Nehézlégzés, köhögés

A daganatok a mellkasban is megjelenhetnek. Ha a kutya gyakran köhög, nyugodt állapotban is intenzíven liheg, vagy láthatóan nehezebben kap levegőt, az sürgős vizsgálatot igényel.

Ezt tedd, ha rákra gyanakszol

Az apró jelek összessége is árulkodó lehet. Ha úgy érzed, valami nem stimmel a kutyáddal, jobb biztosra menni és ellátogatni az állatorvoshoz. Az éves állatorvosi szűrés, az időnkénti vérvizsgálat és ultrahang segíthet, hogy időben kiderüljön egy esetleges megbetegedés. A rák a kutyáknál is kezelhető, sőt sok esetben gyógyítható, ha elég korán felfedezik.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu