/Kullancs a kutyában? Bele is halhat, ha nem veszed észre időben

A kullancsok kutyákban számos fertőzést terjeszthetnek. Például a Lyme-kórt, a vérzéses kullancslázat vagy a babéziózist. Ezek közös jellemzője, hogy sokszor csak hetekkel később jelentkeznek a tüneteik, de akár életre szóló problémát is okozhatnak.

A kullancs terjeszti a Lyme-kórt is

Fotó: Robin Loznak / Northfoto

Miért fontos, hogy naponta átnézd a kutyád szőrét?

Ha van kutyád, akkor tudod: egy kiadós séta a parkban vagy egy rövid kerti rohangálás is elég, hogy egy kullancs megtelepedjen a szőrében. És bár elsőre ártalmatlannak tűnnek ezek az apró élősködők, komoly betegségeket hordozhatnak. Ráadásul a kullancsok nem válogatnak: még akkor is megcsíphetik a kutyád, ha kapott bolha-kullancs elleni védelmet. A csípés önmagában is okozhat gyulladást, fertőzést, akár akkor is, ha a kullancs nem ad át betegséget.

Hol bújnak meg leggyakrabban a kullancsok?

A kullancsok mindig a legvédettebb, legmelegebb zugokat keresik. Érdemes ezért gondosan átnézni az alábbi helyeket:

fülek mögött

fülek belseje

szemhéjak környéke

lábujjak között

hónalj és combtő (ágyék)

faroktő

nyakörv alatti rész

Ezeken a részeken a kutyus bőre vékonyabb, a szőr sűrűbb, így a kullancs könnyebben elbújik. Főleg kisebb, fiatal kullancsokat (lárvák, nimfák) lehet nehezen észrevenni, amik sokszor alig nagyobbak egy tűfejnél.

Így nézd át a kutyád lépésről lépésre

A napi kullancsellenőrzés pár perc alatt megvan, mégis életet menthet. Nem kell hozzá más, csak egy kis figyelem, esetleg egy bolhafésű és egy csipesz.

Így csináld:

Simítsd végig a kutya testét a kezeiddel, mintha csak simogatnád, közben keresd az apró dudorokat.

Hajtsd szét a szőrt ott, ahol gyanús valami, főleg, ha kis, sötét pöttyöt látsz.

Használj bolhafésűt, ha sűrűbb a bundája. Ezzel könnyebben feltérképezheted a nehezen hozzáférhető részeket.

Nézd át a kritikus helyeket (fülek, lábujjak, hónalj stb.) extra alaposan.

Ha találsz kullancsot, ne pánikolj! Vedd elő a kullancseltávolító csipeszt vagy horgot és lassú, de határozott mozdulattal távolítsd el.

A kullancs a kutyában halálos veszélyt hordozhat

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Mi történik, ha a kullancs feje beleszakad a bőrbe?

Előfordulhat, hogy a kullancs eltávolításakor a feje beszakad kutyád bőrébe. Ez általában nem jelent komoly problémát, de a csípés helyén kisebb gyulladás, pirosodás vagy duzzanat alakulhat ki. A kutya szervezete idővel kilöki a bent maradt darabot. Ha azonban a bőrpír tartósan fennáll, mindenképp fordulj állatorvoshoz.