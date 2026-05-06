Visszatérnek a Yellowstone főszereplői! Soha nem voltak ilyen vagányak – Fotók és előzetes!

A SkyShowtime ma bemutatta a Yellowstone alkotóinak legújabb sorozata, a Dutton Ranch (Dutton birtok) új előzetesét. Visszatér a félelmet nem ismerő Beth Dutton (Kelly Reilly) és Rip Wheeler (Cole Hauser), ám ezúttal Texasban kell helytállniuk. Az új saját gyártású sorozatban Hauser és Reilly mellett fontos szerepet kap az Oscar-díjra jelölt Ed Harris és Annette Bening is. Az első két rész május 22-től streamelhető, kizárólag a SkyShowtime műsorkínálatában, a további epizódok pedig hetente érkeznek.

Rip Wheeler és Beth Dutton eddig nem várt nehézségekkel néznek szembe a Yellowstone spin-offjában (Fotó: Emerson Miller)

A Yellowstone spin-off ismét bebizonyítja, hogy a franchise képes megújulni

A kilencrészes első évad pár texasi életéről és a közös jövő megteremtéséért vívott küzdelmeiről szól. Yellowstone árnyait maguk mögött hagyva egy új, brutális valósággal szembesülnek, no meg egy könyörtelen, rivális birtoktulajdonossal, aki semmitől sem riad vissza, ha meg kell védenie birodalmát. Dél-Texasban a vér kötelez, a megbocsátás ritka, mint a fehér holló, és a túlélés felemésztheti az ember lelkét.

A franchise védjegyévé vált amerikai idill nem maradhat ki a palettából (Fotó: Emerson Miller)

Hauser és Reilly mellett a Dutton Birtokban megjelenik még Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, valamint Harris és Bening.

A legendás Ed Harris egy pohár whiskeyvel készül a kezdésre (Fotó: Emerson Miller)

A sorozat a Paramount Television Studios és a 101 Studios gyártásában készült, alkotója és vezető producere Chad Feehan, aki a szintén vezető producerként közreműködő Taylor Sheridan és John Linson által létrehozott karakterekre építette a történetet. A Dutton Birtok további vezető producerei: David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly és Keith Cox. Voros a vezető produceri teendők mellett több epizódot is rendezett az évadban, köztük a nyitóepizódokat és az évadzáró részt. Greg Yaitanes, Jessica Lowrey és Phil Abraham szintén közreműködtek rendezőként ebben az évadban. A sorozat forgalmazója a Paramount Global Content Distribution.