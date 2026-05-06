Mindenkit meglepett, thaiföldi metrón tűnt fel Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik esetében már megszokhattuk, hogy a magyar válogatott csapatkapitányáért világszerte rengetegen rajonganak. Arra azonban talán senki sem számított, hogy a futballista arca egy thaiföldi metró ajtaján bukkan majd fel. A különleges pillanatot egy rajongó osztotta meg a közösségi médiában, a felvétel pedig pillanatok alatt bejárta az internetet, és futótűzként kezdett terjedni a szurkolók körében.

Szoboszlai Dominik fotója thaiföldi metrón bukkant fel Fotó: DeFodi Images

A Liverpool középpályása nemrég kihúzta a gyufát, ezúttal azonban nem a saját szurkolóinál, hanem a Manchester United drukkereinél. Mint ismert, a Vörösök 3–2-es vereséget szenvedtek a rekordbajnok United otthonában – a találkozón Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt is jegyzett. A találkozó végén a játékos a mezén lévő oroszlánra mutatott, ezzel üzenve: hiába a vereség, továbbra is ők a címvédők. Angliában emiatt ismét célkeresztbe került a magyar játékos, Délkelet-Ázsiában azonban továbbra is óriási népszerűségnek örvend. Olyannyira, hogy egy metró ajtajára is felkerült a fotója.