Budapesti BL-döntő: ezt csak mi érthetjük, Gyökeres üzent a magyaroknak

A madridi 1-1 után az Arsenal 1-0-ra legyőzte az Atléticót a Bajnokok Ligája elődöntőinek első, keddi visszavágóján. Az angol bajnokság éllovasa Bukayo Saka góljával biztosította be a továbbjutást. Az Ágyúsok magyar származású, de Svédországban született labdarúgója, Viktor Gyökeres az Arsenal-Atlético meccs után már a budapesti BL-döntőre hangolva üzent a közösségi oldalain.

Viktor Gyökeres az Arsenal-Atlético Madrid elődöntő után már a budapesti BL-döntőre hangolt / Fotó: Alex Pantling - UEFA

A magyar apai nagyapja révén kettős állampolgársággal rendelkező Gyökeres az Instagramon egy, csak a magyarok által értett szóviccel utalt a származására.

Vissza a gyökerekhez

– kommentálta Gyökeres (persze angolul) az Instagramra feltöltött képgalériát, amelyben – mint a fenti fotón továbblapozva látható – többek között egy Budapest-térképet is posztolt, jelezve rajta a finálénak otthont adó Puskás Arénát.

A 32-szeres svéd válogatott Viktor Gyökeres tavaly nyáron 67 millió euróért szerződtette az Arsenal a portugál Sportingtól; azóta 51 tétmeccsen 21 gólt szerzett (a BL-ben 12/5 a mérlege).

Az Arsenal ellenfele a szerdai Bayern München-PSG elődöntő továbbjutója lesz a május 30-i budapesti BL-döntőben (az elődöntő első mérkőzését a Paris Saint-Germain nyerte 5-4-re).

Az Arsenal-Atlético (1-0) BL-elődöntő összefoglalója: