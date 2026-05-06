Budapesti BL-döntő: ezt csak mi érthetjük, Gyökeres üzent a magyaroknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 14:30
Vajon tudja, milyen szóviccet posztolt? A magyar származású Viktor Gyökeres már a budapesti BL-döntőre hangolt az Arsenal-Atlético Madrid meccs után.
A madridi 1-1 után az Arsenal 1-0-ra legyőzte az Atléticót a Bajnokok Ligája elődöntőinek első, keddi visszavágóján. Az angol bajnokság éllovasa Bukayo Saka góljával biztosította be a továbbjutást. Az Ágyúsok magyar származású, de Svédországban született labdarúgója, Viktor Gyökeres az Arsenal-Atlético meccs után már a budapesti BL-döntőre hangolva üzent a közösségi oldalain.

Viktor Gyökeres az Arsenal-Atlético Madrid elődöntő után már a budapesti BL-döntőre hangolt / Fotó: Alex Pantling - UEFA

A magyar apai nagyapja révén kettős állampolgársággal rendelkező Gyökeres az Instagramon egy, csak a magyarok által értett szóviccel utalt a származására.

Vissza a gyökerekhez

– kommentálta Gyökeres (persze angolul) az Instagramra feltöltött képgalériát, amelyben – mint a fenti fotón továbblapozva látható – többek között egy Budapest-térképet is posztolt, jelezve rajta a finálénak otthont adó Puskás Arénát.

A 32-szeres svéd válogatott Viktor Gyökeres tavaly nyáron 67 millió euróért szerződtette az Arsenal a portugál Sportingtól; azóta 51 tétmeccsen 21 gólt szerzett (a BL-ben 12/5 a mérlege).

Az Arsenal ellenfele a szerdai Bayern München-PSG elődöntő továbbjutója lesz a május 30-i budapesti BL-döntőben (az elődöntő első mérkőzését a Paris Saint-Germain nyerte 5-4-re).

Az Arsenal-Atlético (1-0) BL-elődöntő összefoglalója:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
