Nincsenek szavak: piszkavassal verte halálra élettársa idős édesanyját a nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 14:25
Az áldozat és a gyilkos között folyamatos volt a konfliktus. Az idős asszony számos sérülést elszenvedett.

Tizenkét év fegyházbüntetésre ítélt egy nőt a Tatabányai Törvényszék szerdán, aki piszkavassal halálos sérüléseket okozott élettársa idős, védekezésre képtelen anyjának. Az ítélet nem jogerős.

Az idős asszonyt többször is megütötte az elkövető egy piszkavassal, aki belehalt a sérüléseibe / Fotó: Gé / MW

Az ügy ismertetésekor a bíró elmondta, hogy az elkövető 2025. március 31-én bordatöréseket okozva ütlegelte a legyengült áldozatot, majd másnap az ágyán hason fekvő nő tarkójára mért ütéseket piszkavassal. A bántalmazások olyan súlyosak voltak, hogy az idős asszony belehalt.

Az áldozat és az elkövető évek óta egy háztartásban élt, gyakori voltak a veszekedések közöttük. Az elkövető a szakértői vélemény szerint korlátozottan beszámítható, skizoid személyiség. A számára felírt gyógyszereket nem szedte.

A bíró az ismétlődő bántalmazás alapján egyértelműnek ítélte a 68 éves áldozat ellen irányuló ölési szándékot. Az idős asszonyon 38 sérülést azonosítottak, és csak jóval a halála után hívtak hozzá mentőt.

A Tatabányai Törvényszék az elkövetőt védekezésre képtelen személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte. Feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyész 3 napot tartott fent a jognyilatkozat megtételére, a vádlott és védője pedig enyhítésért jelentett be fellebbezést - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
