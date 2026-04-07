Így marad sokáig friss a főtt tojás húsvét után is – Ez az egyszerű trükk kell csak hozzá

A tojás a húsvéti menü biztos fellépője, de az ünnep végén előfordul, hogy megmarad egy pár darab. Meddig fogyaszthatod ezeket? Ez csak attól függ, ismered-e a főtt tojás tárolásának csínját-bínját! Mutatjuk, mit kell tenned, hogy sokáig elálljanak!

A húsvéti főtt tojás tárolása: ha így csinálod, még sokáig fogyasztható marad!

Hogy a húsvéti tojások minél tovább fogyaszthatók maradjanak, dolgozz friss alapanyaggal.

Tartsd hűtőben, és ne hámozd meg a főtt tojásokat.

Fogyasztás előtt mindig ellenőrizd, hogy jó-e még a tojás.

A főtt tojás tárolása egyszerűen: ezekkel a lépésekkel napokkal később is elfogyaszthatod

A kérdést érdemes már a tojásfőzés előtt feltenned magadnak, hiszen a 0. lépés, hogy jó alapanyagot használj. Ha friss tojásból dolgozol, eleve nagyobb az esély arra, hogy napokkal később is gond nélkül fogyasztható marad.

A nyers tojások egyébként átlagosan 3–5 hétig maradnak frissek, de ha bizonytalan vagy, egy gyors vízpróba segíthet. Tedd a tojást egy pohár vízbe: ha lesüllyed az aljára, még jó. Ha a felszínen lebeg, már inkább ne használd fel!

A húsvéti főtt tojás trükkje: főzd keményre!

A húsvéti tojásoknál inkább ne próbálkozzunk a félkemény megoldásokkal. A keményre főzött tojás biztonságosabb, mert a hő elpusztítja a káros baktériumok többségét, és sokkal tovább fogyasztható is marad.

Általában 8 perc főzés elegendő ahhoz, hogy a fehérje és a sárgája is megfelelő állagúra keményedjen. A lényeg, hogy a tojás belseje is kellően átmelegedjen.

A húsvéti főtt tojás tárolása: hűtőbe vele!

Bár az ünnepi asztalon jól mutatnak, a főtt tojásokat nem szabad órákig a konyhapulton pihentetni. Miután kihűltek, legfeljebb két órán belül kerüljenek a hűtőbe, mert szobahőmérsékleten a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak rajtuk.

A főtt tojás tárolásának ideális hőfoka körülbelül 4–5 °C. Ezen a hőmérsékleten a tojás akár egy hétig is biztonságosan eltartható.

Bors-tipp: Hiába a tojástartó rekesz a hűtőajtóban, ne itt tárold a főtt tojást, mert a hőingás miatt hamarabb megromolhat!

A főtt tojás héjjal tovább bírja

A könnyebb felhasználás érdekében vannak, akik előre megpucolják az összes főtt tojást. Te ne kövesd el ezt a hibát! A héja segíthet, hogy még tovább fogyasztható maradjon. A tojáshéj egy természetes védőréteg, ami segít megóvni a tojást a baktériumoktól és a kiszáradástól.