Így marad sokáig friss a főtt tojás húsvét után is – Ez az egyszerű trükk kell csak hozzá

A tojás a húsvéti menü biztos fellépője, de az ünnep végén előfordul, hogy megmarad egy pár darab. Meddig fogyaszthatod ezeket? Ez csak attól függ, ismered-e a főtt tojás tárolásának csínját-bínját! Mutatjuk, mit kell tenned, hogy sokáig elálljanak!
A kérdést érdemes már a tojásfőzés előtt feltenned magadnak, hiszen a 0. lépés, hogy jó alapanyagot használj. Ha friss tojásból dolgozol, eleve nagyobb az esély arra, hogy napokkal később is gond nélkül fogyasztható marad.
A nyers tojások egyébként átlagosan 3–5 hétig maradnak frissek, de ha bizonytalan vagy, egy gyors vízpróba segíthet. Tedd a tojást egy pohár vízbe: ha lesüllyed az aljára, még jó. Ha a felszínen lebeg, már inkább ne használd fel!
A húsvéti tojásoknál inkább ne próbálkozzunk a félkemény megoldásokkal. A keményre főzött tojás biztonságosabb, mert a hő elpusztítja a káros baktériumok többségét, és sokkal tovább fogyasztható is marad.
Általában 8 perc főzés elegendő ahhoz, hogy a fehérje és a sárgája is megfelelő állagúra keményedjen. A lényeg, hogy a tojás belseje is kellően átmelegedjen.
Bár az ünnepi asztalon jól mutatnak, a főtt tojásokat nem szabad órákig a konyhapulton pihentetni. Miután kihűltek, legfeljebb két órán belül kerüljenek a hűtőbe, mert szobahőmérsékleten a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak rajtuk.
A főtt tojás tárolásának ideális hőfoka körülbelül 4–5 °C. Ezen a hőmérsékleten a tojás akár egy hétig is biztonságosan eltartható.
A könnyebb felhasználás érdekében vannak, akik előre megpucolják az összes főtt tojást. Te ne kövesd el ezt a hibát! A héja segíthet, hogy még tovább fogyasztható maradjon. A tojáshéj egy természetes védőréteg, ami segít megóvni a tojást a baktériumoktól és a kiszáradástól.
Ha már megpucoltad a főtt tojást, akkor tedd zárható dobozba a hűtőbe, és lehetőleg két-három napon belül fogyaszd el!
A romlott tojást általában nem nehéz felismerni, mivel elég kellemetlen szagot áraszt. Akkor se fogyaszd el, ha a felülete nyálkás vagy elszíneződött!
Ha megfelelően tárolod, a héjában hagyott főtt tojás a hűtőszekrényben általában körülbelül egy hétig, de akár 8–10 napig is elállhat. A már megpucolt tojás gyorsabban romlik. Ezt érdemes 2–3 napon belül elfogyasztani.
A következő videóból elleshetsz pár szuper tojásfőzési trükköt a húsvéti szezonra:
