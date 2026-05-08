Ezeket a különleges állatfajokat nevezték el a 100 éves Sir David Attenborough-ról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 09:45
ökoszisztémaSir David Attenboroughbiodiverzitás
Kevés embernek adatik meg, hogy egy egész évszázadon át a természet, az élővilág hangjaként szólaljon meg. E különleges alkalomból köszönti ma az emberiség a 100 esztendős Sir David Attenborough-t, a Föld bolygó nagykövetét. Ismerd meg azon különleges fajokat, amelyeket az ismert természettudósról neveztek el.
Etédi Alexa
Sir David Attenborough pályafutása a fekete-fehér televíziózás hőskorában indult, és mára a bolygó védelmének globális szimbólumává vált. Több mint hét évtizeden át kalauzolta a nézőket az ismeretlen vadonba, miközben a technikai fejlődés minden lépcsőfokát kihasználta a hiteles bemutatás érdekében. 

100 éves lett a Föld nagykövete, Sir David Attenborough
  • Sir David Attenborough 100. születésnapját ünnepli a világ.
  • Hét évtizedes munkássága előtt több mint 50 faj elnevezésével tisztelegtek a kutatók.
  • A listán az újra meglelt hangyászsüntől a 380 millió éves anyahalig különleges lények szerepelnek.

Sir David Attenborough tudományos öröksége

Sir David Attenborough munkája során alapjaiban formálta át a biológiai sokféleségről alkotott képünket, közérthetővé téve a legbonyolultabb ökoszisztémák működését is. Hatása messze túlmutat a képernyőn, hiszen tudományos alázata és megalkuvást nem ismerő stílusa kormányfőket és egyszerű embereket egyaránt cselekvésre ösztönzött. Neve ma már egyet jelent a hiteles ismeretterjesztéssel és az élővilág iránti feltétlen tisztelettel.

A tudományos közösség különleges módon rótta le tiszteletét a természettudós előtt: több tucatnyi frissen felfedezett vagy éppen régen kihalt fajt neveztek el róla. Ezek az elnevezések nem csupán formális gesztusok, hanem a kutatók hálájának őszinte jelei azért a figyelemért, amelyet a szakember a sokszor észrevétlen vagy veszélyeztetett élőlényekre irányított. Cikkünkben öt érdekes fajt mutatunk be abból a több mint 50-ből, amelyet róla neveztek el.

Ahogy maga Attenborough fogalmazott: ez 

a legnemesebb bók, amiben egy tudományos közösség csak részesítheti az embert.”

Az Attenborough-hangyászsün (Zaglossus attenboroughi)

Ez a különleges, tojásrakó emlős, az Attenborough-hangyászsün az indonéziai Küklopsz-hegység sűrűjében él, és a tudomány számára sokáig rejtve maradt. Hosszú ideig kihaltnak hitték a fajt, mígnem 2023-ban egy expedíciónak sikerült felvételeket készítenie róla a vadonban. Ez a felfedezés az elmúlt évek egyik legnagyobb zoológiai szenzációja volt, amely igazolta, hogy a legeldugottabb esőerdők még ma is őriznek titkokat.

Az Attenborough-hangyászsün.
Az aprócska Attenborough-hangyászsün, amely Indonézia egy távoli esőerdejében él
Az óriási kancsóka (Nepenthes attenboroughii)

A Fülöp-szigetek egyik távoli hegycsúcsán, a Victoria-hegyen fedezték fel ezt a húsevő növényt, az óriá kancsókát, amely méreteivel minden képzeletet felülmúl. Kancsói akkorára nőnek, hogy alkalmanként kisebb rágcsálókat is képesek csapdába ejteni és megemészteni. A növény felfedezésekor a botanikusok rögtön a természettudósra gondoltak, mivel ő tette világszerte népszerűvé a botanikai különlegességek bemutatását.

A húsevő óriás kancsóka.
A húsevő óriás kancsóka a Fülöp-szigetek flóráját gazdagítja 
A jura kori tengeri sárkány (Attenborosaurus conybeari)

A névadás nem korlátozódik csak a ma élő faunára; egy 190 millió évvel ezelőtt élt tengeri hüllő is az ő nevét viseli. Ez a hosszú nyakú Plesiosaurus-féle a mai Anglia területén uralkodott a tengerekben, és maradványai kulcsfontosságúak az őslénytani kutatásokban. Mivel a tudós gyermekkora óta megszállott kövületgyűjtő, ez a gesztus a múlt titkai iránti rajongása előtt tiszteleg.

Attenborosaurus conybeari, egy mára kihalt őslény.
A mára kihalt őslény egykor Anglia partjai közelében élt 
Az Attenborough-laposgyík (Platysaurus attenboroughi)

Ez a színpompás hüllő Namíbia és Dél-Afrika határvidékén honos, és 2015-ben kapta meg hivatalos nevét. A hímek rendkívüli színezetükkel tűnnek ki: testük kék, farkuk pedig élénk narancssárga, amellyel a kopár sziklákon próbálják lenyűgözni a nőstényeket. A kutatók azért választották Sir Davidet névadónak, mert az ő természetfilmjei hívták fel a világ figyelmét a laposgyíkok különleges viselkedésére és ökológiai jelentőségére.

Attenborough-laposgyík (Platysaurus attenboroughi) feje közelről fotózva.
A színpompás gyík Dél-Afrika tájain él és 2015 óta viseli a természettudós nevét
Az „anyahal” fosszíliája (Materpiscis attenboroughi)

Ez a lelet a biológia egyik legfontosabb mérföldköve, ugyanis ez a legkorábbi ismert gerinces, amelynél bizonyítható az elevenszülés. A 380 millió éves kövületben egy embriót és a hozzá tartozó köldökzsinórt is megtalálták a paleontológusok Nyugat-Ausztráliában. A felfedezők azért választották ezt a nevet, mert a tudós Élet a Földön című sorozata inspirálta őket a terület alaposabb átkutatására.

A mára szintén kihalt anyahal, vagyis a Materpiscis attenboroughi modellje egy múzeumban
Köszöntsük a 100 éves Attenborouh-t az alábbi videóval:

