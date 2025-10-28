Mennyei házi granola air fryerben - Olcsó, egészséges és pofonegyszerű recept, rohanós reggelekhez

A granola air fryerben pillanatok alatt elkészül, ráadásul te döntöd el, hogy mit teszel bele, így nem csupán a saját ízlésed szerint állíthatod össze az ízvilágot, de még arra is tudsz figyelni, hogy egészséges legyen. A bolti granolák csillogó csomagolása rendkívü vonzó lehet, de ha elolvasod az összetételét és megnézed az árát, akkor lehet, hogy inkább visszateszed a polcra, bármennyire is szereted. Viszont, ha te magad válogatod össze, hogy mi legyen benne, akkor biztos, hogy mennyei lesz, hozzáadott cukor, pálmaolaj és felesleges adalékanyagok nélkül. Az air fryer pedig néhány perc alatt ropogósra varázsolja a saját keverékedet. Ez a megoldás tökéletes számodra, főleg, ha kicsi a konyhád vagy kevés az időd, mégis szeretnél finom és egészséges reggelit enni.
A házi granola air fryerben gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Alapja a zabpehely, mogyoróvaj és méz – ezen felül bármilyen aszalt gyümölcsöt, magot belepakolhatsz, ami éppen van otthon és szereted. Sőt, akár durvára vágott étcsokoládét is beletehetsz, ha a csokis íz szerelmese vagy.
Bors tipp:
A kész granolát fogyaszthatod reggelire, uzsonnára, rétegezve egy pohár joghurt alján és tetején, de akár túrótorta tetejére is rászórhatod.
A házi granola nemcsak finom, de tele van rosttal, egészséges zsírokkal és természetes összetevőkkel. A zabpehely segíti az emésztést, lassan felszívódó szénhidrátjai stabilan tartják a vércukorszintet. Az olajos magvak E-vitaminban gazdagok, míg a méz antibakteriális hatású. Ha gluténmentes zabot használsz, még az érzékenyek is bátran fogyaszthatják. Praktikus, pénztárcabarát, és a reggelek is jobban indulnak vele.
Ha inkább sütőben szeretnél granolát készíteni, nézd meg az alábbi videót!
