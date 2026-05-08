„Ami másnak természetes adottság, az nekünk egy-egy óriási győzelem” – speciális őssejtkezelés segíthet a súlyos beteg Benin

Beni, a Down-szindrómás kisfiú küzdelme már a születése pillanatában megkezdődött: az akkor fellépő oxigénhiány miatt maradandó agykárosodást (CP) szenvedett. Ez okozza az izmok állandó feszülését és a mozgásbeli nehézségeket. Szülei azóta is fáradhatatlanul keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel megkönnyíthetik a kisfiú mindennapjait és segíthetik a fejlődését. Most a speciális őssejtkezeléshez nagy reményeket fűznek.
A család korábban már járt Mexikóban egy NeuroCytonix kezelésen. A mostani őssejtterápiát is egy mexikói klinika végzi, de olyan sok érdeklődő volt Európából, hogy közelebb, Svájcba hozták, így többeknek elérhető és nem kell olyan messzire utazni érte.
A MuSe őssejtterápiát egy japán orvosnő fejlesztette ki és ez a módszer, amit most már a világon több klinikán alkalmaznak, eredményesnek bizonyult.
A terápia lényege a „stressztűrő” őssejtek alkalmazása.
Miért más ez? A hagyományos őssejtkezeléseknél a sejtek nagy része sajnos elpusztul a beültetés után, mielőtt kifejthetné hatását. A MuSe-sejteket azonban laboratóriumi körülmények között, oxigénhiányos környezetben „edzik”, így sokkal ellenállóbbak: a tapasztalatok szerint 85%-uk életben marad és eljut a sérült agyi területekhez.
Beni összesen 30 millió sejtet kap az ötnapos folyamat során. Az első adagot kíméletesen, orrspray formájában juttatták be, amit fényterápia követ a sejtek beépülésének serkentésére. A kisfiú hősiesen viselte eddig a beavatkozást, amit édesanyja a Facebook-oldalukon kis videóbeszámolókban meg is mutat, így mindenki nyomon követheti, aki szeretné.
A szakemberek nem ígérnek csodát, de a tapasztalatok szerint minden gyermeknél történt valamilyen előrelépés. A család abban bízik, hogy a következő négy hónapban csökken Beni izmainak feszítése, javul a mozgáskoordinációja és fejlődnek a kognitív készségei.
Minden apró változásnak örülnénk. Többen visszajelezték, hogy csökken a feszítés, ami nekünk hatalmas könnyebbség lenne
– mondta el az édesanya az interjúban. A szülők tudatosan, és a korábbi pozitív tapasztalatokra építve keresik a megoldásokat, hiszen minden apró eredmény megerősíti őket abban, hogy jó úton járnak.
A legutóbbi mexikói kezelés után is láttunk már biztató jeleket és apróbb javulásokat Beni állapotában, ami hatalmas erőt adott nekünk a folytatáshoz. Pontosan tudjuk, hogy minden egyes fejlesztés egy újabb kaput nyithat meg előtte
– emelte ki az édesanya. A mostani MuSe-terápiától nem váratlan csodát, hanem kisebb fejlődést remélnek a kisfiú mindennapjaiban, több területen.
Nagyon bízunk benne, hogy a következő hónapokban érzékelhetően enyhül majd a feszítés a testében, ami Beni számára a legnagyobb felszabadulást jelentené. Emellett minden reményünk megvan a mozgáskoordinációja és a kommunikációja fejlődésére is. Ami másnak természetes adottság, az nekünk egy-egy óriási győzelem, ami közelebb viszi őt egy könnyebb, fájdalommentesebb élethez.
A küzdelem anyagilag is hatalmas terhet ró a szülőkre: maga a kezelés 6,5 millió forint, a svájci tartózkodás és az utazás költségei pedig további százezreket emésztenek fel. Mivel a tartós eredmény érdekében a kezelést érdemes négy hónap múlva megismételni, a család továbbra is gyűjt a külföldi terápiákra.
