„Ami másnak természetes adottság, az nekünk egy-egy óriási győzelem” – speciális őssejtkezelés segíthet a súlyos beteg Benin

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 10:00
Zürich-től nem messze, egy különleges, világszinten is újdonságnak számító eljárással próbálják javítani a négyéves Beni életminőségét. A kisfiú, aki születésekor súlyos oxigénhiányt szenvedett, most úgynevezett MuSe- őssejtkezelést kap. A család Svájcba utazott, hogy találkozzon egy mexikói klinika szakembereivel, akik most először hozták el Európába ezt a technológiát.
Vermes Krisztina
Beni, a Down-szindrómás kisfiú küzdelme már a születése pillanatában megkezdődött: az akkor fellépő oxigénhiány miatt maradandó agykárosodást (CP) szenvedett. Ez okozza az izmok állandó feszülését és a mozgásbeli nehézségeket. Szülei azóta is fáradhatatlanul keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel megkönnyíthetik a kisfiú mindennapjait és segíthetik a fejlődését. Most a speciális őssejtkezeléshez nagy reményeket fűznek.

A MuSe őssejtkezelés új reményt adhat Beni számára Fotó: Beküldött

Új lehetőség, új esély: speciális őssejtkezelés segíthet

A család korábban már járt Mexikóban egy NeuroCytonix kezelésen. A mostani őssejtterápiát is egy mexikói klinika végzi, de olyan sok érdeklődő volt Európából, hogy közelebb, Svájcba hozták, így többeknek elérhető és nem kell olyan messzire utazni érte.  

A MuSe őssejtterápiát egy japán orvosnő fejlesztette ki és ez a módszer, amit most már a világon több klinikán alkalmaznak, eredményesnek bizonyult.

Mit tudnak a MuSe-sejtek?

A terápia lényege a „stressztűrő” őssejtek alkalmazása.

Miért más ez? A hagyományos őssejtkezeléseknél a sejtek nagy része sajnos elpusztul a beültetés után, mielőtt kifejthetné hatását. A MuSe-sejteket azonban laboratóriumi körülmények között, oxigénhiányos környezetben „edzik”, így sokkal ellenállóbbak: a tapasztalatok szerint 85%-uk életben marad és eljut a sérült agyi területekhez.

  • Természetes jelenlét: A MuSe-sejtek nem mesterségesen létrehozott sejtek, hanem a saját kötőszövetünkben (strooma), a csontvelőben és a vérben természetesen is jelen lévő, ritka őssejtek.
  • Stressztűrő képesség: A nevükben a „Stress Enduring” arra utal, hogy ezek a sejtek rendkívül ellenállóak. Képesek túlélni olyan szélsőséges körülményeket is (például súlyos oxigénhiány vagy gyulladás), amelyeket más őssejtek nem.
  • Célzott gyógyítás: Bejutva a szervezetbe, a sérült szövetek által kibocsátott kémiai jeleket követve „odatalálnak” a károsodott területre (például az agyi sérülésekhez), és ott elkezdenek beépülni, pótolva az elhalt sejteket.
  • Biztonság: Mivel nem genetikailag módosított sejtek, nem hordozzák magukban a daganatképződés kockázatát, így a kezelés biztonságos.

Beni összesen 30 millió sejtet kap az ötnapos folyamat során. Az első adagot kíméletesen, orrspray formájában juttatták be, amit fényterápia követ a sejtek beépülésének serkentésére. A kisfiú hősiesen viselte eddig a beavatkozást, amit édesanyja a Facebook-oldalukon kis videóbeszámolókban meg is mutat, így mindenki nyomon követheti, aki szeretné.

A cél: apró lépések a fejlődés felé

A szakemberek nem ígérnek csodát, de a tapasztalatok szerint minden gyermeknél történt valamilyen előrelépés. A család abban bízik, hogy a következő négy hónapban csökken Beni izmainak feszítése, javul a mozgáskoordinációja és fejlődnek a kognitív készségei.

Minden apró változásnak örülnénk. Többen visszajelezték, hogy csökken a feszítés, ami nekünk hatalmas könnyebbség lenne

 – mondta el az édesanya az interjúban. A szülők tudatosan, és a korábbi pozitív tapasztalatokra építve keresik a megoldásokat, hiszen minden apró eredmény megerősíti őket abban, hogy jó úton járnak.

A legutóbbi mexikói kezelés után is láttunk már biztató jeleket és apróbb javulásokat Beni állapotában, ami hatalmas erőt adott nekünk a folytatáshoz. Pontosan tudjuk, hogy minden egyes fejlesztés egy újabb kaput nyithat meg előtte

– emelte ki az édesanya. A mostani MuSe-terápiától nem váratlan csodát, hanem kisebb fejlődést remélnek a kisfiú mindennapjaiban, több területen.

Nagyon bízunk benne, hogy a következő hónapokban érzékelhetően enyhül majd a feszítés a testében, ami Beni számára a legnagyobb felszabadulást jelentené. Emellett minden reményünk megvan a mozgáskoordinációja és a kommunikációja fejlődésére is. Ami másnak természetes adottság, az nekünk egy-egy óriási győzelem, ami közelebb viszi őt egy könnyebb, fájdalommentesebb élethez.

Beni 30 millió sejtet kap az ötnapos terápia során Fotó:   Beküldött

Összefogás a külföldi kezelésekhez

A küzdelem anyagilag is hatalmas terhet ró a szülőkre: maga a kezelés 6,5 millió forint, a svájci tartózkodás és az utazás költségei pedig további százezreket emésztenek fel. Mivel a tartós eredmény érdekében a kezelést érdemes négy hónap múlva megismételni, a család továbbra is gyűjt a külföldi terápiákra.

 Aki szeretné támogatni a kisfiú további kezeléseit, az ITT megteheti. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
