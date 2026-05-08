„Ami másnak természetes adottság, az nekünk egy-egy óriási győzelem” – speciális őssejtkezelés segíthet a súlyos beteg Benin

Beni, a Down-szindrómás kisfiú küzdelme már a születése pillanatában megkezdődött: az akkor fellépő oxigénhiány miatt maradandó agykárosodást (CP) szenvedett. Ez okozza az izmok állandó feszülését és a mozgásbeli nehézségeket. Szülei azóta is fáradhatatlanul keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel megkönnyíthetik a kisfiú mindennapjait és segíthetik a fejlődését. Most a speciális őssejtkezeléshez nagy reményeket fűznek.

Új lehetőség, új esély: speciális őssejtkezelés segíthet

A család korábban már járt Mexikóban egy NeuroCytonix kezelésen. A mostani őssejtterápiát is egy mexikói klinika végzi, de olyan sok érdeklődő volt Európából, hogy közelebb, Svájcba hozták, így többeknek elérhető és nem kell olyan messzire utazni érte.

A MuSe őssejtterápiát egy japán orvosnő fejlesztette ki és ez a módszer, amit most már a világon több klinikán alkalmaznak, eredményesnek bizonyult.

Mit tudnak a MuSe-sejtek? A terápia lényege a „stressztűrő” őssejtek alkalmazása. Miért más ez? A hagyományos őssejtkezeléseknél a sejtek nagy része sajnos elpusztul a beültetés után, mielőtt kifejthetné hatását. A MuSe-sejteket azonban laboratóriumi körülmények között, oxigénhiányos környezetben „edzik”, így sokkal ellenállóbbak: a tapasztalatok szerint 85%-uk életben marad és eljut a sérült agyi területekhez. Természetes jelenlét: A MuSe-sejtek nem mesterségesen létrehozott sejtek, hanem a saját kötőszövetünkben (strooma), a csontvelőben és a vérben természetesen is jelen lévő, ritka őssejtek.

Stressztűrő képesség: A nevükben a „Stress Enduring" arra utal, hogy ezek a sejtek rendkívül ellenállóak. Képesek túlélni olyan szélsőséges körülményeket is (például súlyos oxigénhiány vagy gyulladás), amelyeket más őssejtek nem.

Célzott gyógyítás: Bejutva a szervezetbe, a sérült szövetek által kibocsátott kémiai jeleket követve „odatalálnak" a károsodott területre (például az agyi sérülésekhez), és ott elkezdenek beépülni, pótolva az elhalt sejteket.

Biztonság: Mivel nem genetikailag módosított sejtek, nem hordozzák magukban a daganatképződés kockázatát, így a kezelés biztonságos.

Beni összesen 30 millió sejtet kap az ötnapos folyamat során. Az első adagot kíméletesen, orrspray formájában juttatták be, amit fényterápia követ a sejtek beépülésének serkentésére. A kisfiú hősiesen viselte eddig a beavatkozást, amit édesanyja a Facebook-oldalukon kis videóbeszámolókban meg is mutat, így mindenki nyomon követheti, aki szeretné.