Menzásból lett Michellin-csillagos séf! Így indult Sárközi Ákos karrierje

Korábban a Konyhafőnökben vált ismertté Sárközi Ákos, aki azóta már nem csak a szakmájában örvend nagy elismerésnek. A séf karrierje azonban közel sem volt zökkenőmentes, mivel a semmiből kapaszkodott fel, hogy végül 2014-ben elnyerje a legrangosabb gasztronómiai elismerést, a Michellin-csillagot. Sárközi Ákos most őszintén vallott Lakatos Leventének pályája kezdetéről és különböző nehézségeiről.

Sárközi Ákos étterme nem jöhetett volna létre, ha nem érkezik a felkérés, hogy legyen vezető helyettes Magyarország egyik legjobb éttermében (Fotó: VIASAT3)

Sárközi Ákos menzán kezdte szakmáját

Öt évig dolgoztam egy irodaház menzáján. Annyi idő után úgy gondoltam, hogy itt az ideje váltani és kipróbálni milyen egy szálloda konyháján dolgozni. Mindenhova elküldtem az önéletrajzomat és kaptam egy levelet az Alabárdos étteremtől. Éppen sous séfet kerestek és hirtelen köpni-nyelni nem tudtam. Már akkor is bent volt Magyarország legjobb tíz-húsz étterme között ez a hely

– mesélte Lakatos Levente műsorában a világhírű séf.

Elég hajmeresztő döntés kell ahhoz, hogy valaki a menzáról úgy döntsön, hogy egy ennyire rangos étteremben legyen vezető helyettes. Ám a felkeresés sem volt véletlen, amiről Ákos minden részletet elárult. „Azért hívtak be, mert Bicsár Attila, az akkori séf is dolgozott üzemi konyhán, és pont egy olyan karaktert keresett, mint saját maga. Fontos volt, hogy tudjak nagyban gondolkodni és úgy szervezni az életem, ahogy kell és ezért kaptam meg azt a munkát” – árulta el Sárközi Ákos.

Sárközi Ákos karrierje nem volt megalapozva, sőt a semmiből ért el kiemelkedő eredményeket (Fotó: Szabolcs László)

Sárközi Ákosnak azért meggyűlt a baja főnökeivel

Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert olyan emberekkel sodort össze az élet, akikben az elején nem nagyon hittem, de a munkában zseniálisan tudtunk együtt dolgozni. Az első mentorommal nem utáltuk egymást, de nem igazán szerettük egymás személyiségét. Aztán később beláttam, hogy mennyi segítséget kaptam tőle és bocsánatot kértem, hogy fiatal titánként harcoltam ellene

– mondta a népszerű séf.

A viták oka egyértelmű, mivel Ákos akkoriban fiatalként próbálta magát felküzdeni a ranglétrán és nem szerette, amikor valaki megmondja neki a tutit. „Én vagyok a fiatal, nekem ne mondja meg senki, hogy hogyan kellene csinálni. Amikor vezető vagy vezető helyettes voltam és ő volt a felettesem, akkor próbáltam a saját utamat járni, ő pedig mindig jött egy villával, fejbe koppintott, hogy hülyegyerek ezt nem így kellene. Én meg mérgelődtem, hogy nem így van” – jegyezte meg Sárközi Ákos.