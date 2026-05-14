Sánta Krisztián rovarirtó és fáraóhangya kolónia egy fogkefén

Akcióban a fáraóhangyák – így védekezhetsz ellenük a szakértő szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 16:15
Izgágák lettek a hirtelen időváltozásra az egyik legapróbb termetű, ám mégis legnagyobbnak számító kártevők. Sokan nem is sejtik, hogy a legkisebb repedés is megnyitja az ajtót az otthonunkba a fáraóhangya előtt. Egy híres rovarirtó szerint ellenük nem használnak a szokványos trükkök, csak a szakemberek segíthetnek.
  • A fáraóhangyák esős időben elemükbe kerülnek, és hemzsegni kezdenek a lakásban.
  • Aprók, halványbarna színűek, nehéz felismerni őket, de vannak árulkodó jelek, ha megjelennek.
  • Bármiféle házi hangyairtó szer csütörtököt mond ellenük, ezért szigorúan szakértőt igényel az eltüntetésük.

Az utóbbi hetek szeszélyes időjárása, a hirtelen hazánkra zúduló eső miatt elemükbe kerültek a rovarok. Sánta Krisztián rovarirtó szerint a mostani egy aranyidőszak a fáraóhangya számára, amely olyan erővel lendülhet támadásba, hogy kolóniájával az egész lakásban átveheti az uralmat. Ellene a legjobb rovarirtó szer sem segíthet, csak néhány fontos szabály betartása. Mutatjuk, mit tehetsz hangyainvázió ellen.

Fáraóhangya kolónia kiborult kristálycukor hegyeken citromszeletek között egy konyhapulton
A fáraóhangya mindent ellephet hemzsegő családjával. Lehetetlen egyedül kiirtani őket. Fotó: RHJPhtotos / Shutterstock

Miért veszélyes a fáraóhangya, és hogyan ismerhetjük fel?

A fáraóhangyák felismerése nem könnyű, mert nagyon aprók és halványbarna színűek. A megjelenésüknek azonban vannak árulkodó jelei: a járólapok fugái között, a csempe mögül homokszerű por jelenik meg. Sánta Krisztián rámutatott, hogy ez cement, homok és föld nyoma, amit a szorgalmas kártevők kihordanak, hogy helyet csináljanak a járataiknak. Amikor ezt tapasztaljuk, már késő, a kártevők bejutottak az otthonunkba.

Anyagi károkat tudnak okozni az épületszerkezetekben, mivel kihordják a kötőelemet onnan, ahol járatokat vájnak. Egyszerűen ontják magukból a törmeléket

– figyelmeztetett a kártevőirtó, hozzátéve, hogy az egészségünk is könnyen veszélybe kerülhet, ugyanis az élelmiszerekre rámászva beszennyezhetik azokat.

Sánta Krisztián kártevőirtó
Sánta Krisztián szerint a fáróhangyát házi módszerrel lehetetlen kiirtani. Fotó: Facebook

Többkirálynős hadsereg

A fáraóhangya irtása rendkívül nehéz, fárasztó folyamat. A szakember szerint a rejtőzködő életmódot folytató hangyakolóniának akár tíz királynője is lehet, és ha az irtás során nem pusztul el az összes kulcsfigura, újabb utódok születnek, a hangyainvázió pedig sosem ér véget. Krisztián szerint ezért szinte lehetetlen a hangyairtás házilag, mindenképpen szakértői kézre van szükség.

"A házi irtáshoz használt sütőpor és szappan nem irtószer, ezek legfeljebb rövid időre elzárják a hangyák elől az utat, de nem oldják meg a problémát" – hangsúlyozta a szakember, kiemelve: a profi megoldás a fáraóhangya ellen a gél állagú irtószer, amelyet a hangyák felisznak és bevisznek a fészekbe a királynőknek.

A győzelem kulcsa: a türelem

Ezek ellen a hangyák ellen fontos, hogy szakember segítségét kérjük. A hatékony kártevőirtáshoz akár 2-4 alkalomra is szükség lehet, két hét különbséggel ismételve.

"Ha a királynők elpusztulnak, nincs több pete, nincs utódnemzés, és a kolónia is elpusztul" – mondta Sánta Krisztián.

Tudtad? Az egyiptomi hangyák igazi túlélők. Játszd le a videót a részletekért:

