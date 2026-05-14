Akcióban a fáraóhangyák – így védekezhetsz ellenük a szakértő szerint

Az utóbbi hetek szeszélyes időjárása, a hirtelen hazánkra zúduló eső miatt elemükbe kerültek a rovarok. Sánta Krisztián rovarirtó szerint a mostani egy aranyidőszak a fáraóhangya számára, amely olyan erővel lendülhet támadásba, hogy kolóniájával az egész lakásban átveheti az uralmat. Ellene a legjobb rovarirtó szer sem segíthet, csak néhány fontos szabály betartása. Mutatjuk, mit tehetsz hangyainvázió ellen.
A fáraóhangyák felismerése nem könnyű, mert nagyon aprók és halványbarna színűek. A megjelenésüknek azonban vannak árulkodó jelei: a járólapok fugái között, a csempe mögül homokszerű por jelenik meg. Sánta Krisztián rámutatott, hogy ez cement, homok és föld nyoma, amit a szorgalmas kártevők kihordanak, hogy helyet csináljanak a járataiknak. Amikor ezt tapasztaljuk, már késő, a kártevők bejutottak az otthonunkba.
Anyagi károkat tudnak okozni az épületszerkezetekben, mivel kihordják a kötőelemet onnan, ahol járatokat vájnak. Egyszerűen ontják magukból a törmeléket
– figyelmeztetett a kártevőirtó, hozzátéve, hogy az egészségünk is könnyen veszélybe kerülhet, ugyanis az élelmiszerekre rámászva beszennyezhetik azokat.
A fáraóhangya irtása rendkívül nehéz, fárasztó folyamat. A szakember szerint a rejtőzködő életmódot folytató hangyakolóniának akár tíz királynője is lehet, és ha az irtás során nem pusztul el az összes kulcsfigura, újabb utódok születnek, a hangyainvázió pedig sosem ér véget. Krisztián szerint ezért szinte lehetetlen a hangyairtás házilag, mindenképpen szakértői kézre van szükség.
"A házi irtáshoz használt sütőpor és szappan nem irtószer, ezek legfeljebb rövid időre elzárják a hangyák elől az utat, de nem oldják meg a problémát" – hangsúlyozta a szakember, kiemelve: a profi megoldás a fáraóhangya ellen a gél állagú irtószer, amelyet a hangyák felisznak és bevisznek a fészekbe a királynőknek.
Ezek ellen a hangyák ellen fontos, hogy szakember segítségét kérjük. A hatékony kártevőirtáshoz akár 2-4 alkalomra is szükség lehet, két hét különbséggel ismételve.
"Ha a királynők elpusztulnak, nincs több pete, nincs utódnemzés, és a kolónia is elpusztul" – mondta Sánta Krisztián.
Tudtad? Az egyiptomi hangyák igazi túlélők. Játszd le a videót a részletekért:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.