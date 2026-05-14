Mentőhelikoptert riasztottak egy kislányhoz: bukósisak nélkül esett nagyott rollerén

Mentőhelikoptert riasztottak egy rendkívül súlyosan megsérült kislányhoz, aki eddig ismeretlen okokból elektromos rollerével nagyot esett. Helyzetét súlyosbította, hogy semmilyen védőfelszerelést, így bukósisakot sem viselt.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba, állapota jelenleg is válságos

A megrázó eset Csekejben történt, a fiatal állapota jelenleg is válságos, egy pozsonyi kórházban kezelik Szlovákiában. A Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kislány a fejét verte be először, ahogy elesett az úton.