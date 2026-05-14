Mentőhelikoptert riasztottak egy kislányhoz: bukósisak nélkül esett nagyott rollerén

Mentőhelikoptert riasztottak egy rendkívül súlyosan megsérült kislányhoz, aki eddig ismeretlen okokból elektromos rollerével nagyot esett. Helyzetét súlyosbította, hogy semmilyen védőfelszerelést, így bukósisakot sem viselt.
A megrázó eset Csekejben történt, a fiatal állapota jelenleg is válságos, egy pozsonyi kórházban kezelik Szlovákiában. A Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kislány a fejét verte be először, ahogy elesett az úton.
