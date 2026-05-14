„Úgy érzem magam, mint egy csecsemő” – A fogamzásgátló tabletta miatt lett magatehetetlen a 31 éves nő

A fogamzásgátló tablettát nők milliói szedik világszerte, abban a hitben, hogy ez a legbiztonságosabb módja a védekezésnek és a hormonális panaszok kezelésének. Cristina Popescu is így gondolta, amikor 2025 augusztusában orvosi javaslatra elkezdte szedni a bogyót, hogy enyhítse az endometriózis okozta pokoli vérzéseket. Ám ami segítségnek indult, az végül majdnem a sírba vitte.

Az orvosok azt hitték, hogy csak egy gyulladás, viszont a fogamzásgátló tabletta majdnem Cristina vesztéhez vezetett Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Halálos csapda: a fogamzásgátló tabletta ölhetett volna

A baj első jele egy ártalmatlannak tűnő sarokfájdalom volt februárban. Az orvosok először azt hitték, csak egy egyszerű gyulladásról van szó, de a fájdalom villámgyorsan kúszott fel a lábában. Amikor Cristina szédülni kezdett és szorítani kezdett a mellkasa, már tudta: nagy a baj.

Felfoghatatlan, hogy a tabletta okozta ezt – rettentő félelmetes, majdnem megölt!

A kórházban derült ki a sokkoló igazság: a nőnek tüdőembóliája van. Több vérrög is elszabadult a szervezetében, amit a vizsgálatok szerint a fogamzásgátló tabletta és egy eddig rejtve maradt genetikai hajlam szerencsétlen találkozása okozott. Cristina élete egyik pillanatról a másikra omlott össze.

Pánikrohamnak hitték az életveszélyes rosszullétet

A fiatal nő éppen a terapeutájával beszélgetett, amikor rátört a rosszullét. Sosem érzett még ehhez fogható fájdalmat.

Beértem az irodába, leültem, és próbáltam elmagyarázni, hogy nem vagyok jól. Azt hittem, ott helyben elhányom magam. A terapeuta próbált megnyugtatni, azt hitte, pánikroham, de nekem volt már olyanom, és ez a fájdalom semmihez sem volt fogható

– emlékezett vissza a drámai percekre.

Összeomlott az élete, adományokból gyógyul

Cristina jelenleg Romániában, a családja körében lábadozik, de a mindennapjai messze állnak a megszokottól. A korábbi pörgős élete után most minden egyes lépésért meg kell küzdenie – írja a LADbible.

Úgy érzem magam, mint egy csecsemő egy felnőtt testében, alig tudok járni. Csak a régi életemet akarom vissza.

Bár az orvosok teljes felépülést jósolnak, az út odáig hosszú és gyötrelmes. A nő elveszítette a munkáját, és jelenleg adományokból próbálja finanszírozni a gyógyulását. A lelki sebek pedig talán még mélyebbek, mint a fizikaiak.

Nem csinálok sokat egész nap. Felébredek, olvasok, és kétóránként teszek egy rövid sétát. Aktívabb vagyok, mint az elején, de még mindig borzasztóan fáradtnak érzem magam.

– vallotta be őszintén. A trauma annyira megviselte, hogy még a terapeutájához sem mert visszamenni.