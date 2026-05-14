„Úgy érzem magam, mint egy csecsemő” – A fogamzásgátló tabletta miatt lett magatehetetlen a 31 éves nő

A fogamzásgátló tablettát nők milliói szedik világszerte, abban a hitben, hogy ez a legbiztonságosabb módja a védekezésnek és a hormonális panaszok kezelésének. Cristina Popescu is így gondolta, amikor 2025 augusztusában orvosi javaslatra elkezdte szedni a bogyót, hogy enyhítse az endometriózis okozta pokoli vérzéseket. Ám ami segítségnek indult, az végül majdnem a sírba vitte.
A baj első jele egy ártalmatlannak tűnő sarokfájdalom volt februárban. Az orvosok először azt hitték, csak egy egyszerű gyulladásról van szó, de a fájdalom villámgyorsan kúszott fel a lábában. Amikor Cristina szédülni kezdett és szorítani kezdett a mellkasa, már tudta: nagy a baj.
Felfoghatatlan, hogy a tabletta okozta ezt – rettentő félelmetes, majdnem megölt!
A kórházban derült ki a sokkoló igazság: a nőnek tüdőembóliája van. Több vérrög is elszabadult a szervezetében, amit a vizsgálatok szerint a fogamzásgátló tabletta és egy eddig rejtve maradt genetikai hajlam szerencsétlen találkozása okozott. Cristina élete egyik pillanatról a másikra omlott össze.
A fiatal nő éppen a terapeutájával beszélgetett, amikor rátört a rosszullét. Sosem érzett még ehhez fogható fájdalmat.
Beértem az irodába, leültem, és próbáltam elmagyarázni, hogy nem vagyok jól. Azt hittem, ott helyben elhányom magam. A terapeuta próbált megnyugtatni, azt hitte, pánikroham, de nekem volt már olyanom, és ez a fájdalom semmihez sem volt fogható
– emlékezett vissza a drámai percekre.
Cristina jelenleg Romániában, a családja körében lábadozik, de a mindennapjai messze állnak a megszokottól. A korábbi pörgős élete után most minden egyes lépésért meg kell küzdenie – írja a LADbible.
Úgy érzem magam, mint egy csecsemő egy felnőtt testében, alig tudok járni. Csak a régi életemet akarom vissza.
Bár az orvosok teljes felépülést jósolnak, az út odáig hosszú és gyötrelmes. A nő elveszítette a munkáját, és jelenleg adományokból próbálja finanszírozni a gyógyulását. A lelki sebek pedig talán még mélyebbek, mint a fizikaiak.
Nem csinálok sokat egész nap. Felébredek, olvasok, és kétóránként teszek egy rövid sétát. Aktívabb vagyok, mint az elején, de még mindig borzasztóan fáradtnak érzem magam.
– vallotta be őszintén. A trauma annyira megviselte, hogy még a terapeutájához sem mert visszamenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.