Martin Scorsese nem tud elszakadni a kaszinóktól: jön a The Roman sorozat

Martin Scorsese nem tud elszakadni a kaszinók világától. A Frankenstein filmben is főszerepet játszó Oscar Issac-kel közösen egy új sorozatot forgatnak a Netflixre. A The Roman 8 epizódban mutatja be a Las Vegas-i kaszinók zűrös világát.

The Roman sorozat: Martin Scorsese megint otthonos terepen jár

A The Roman címre keresztelt thriller sorozat 8 epizódban debütál majd a Netflix kínálatában. Martin Scorsese a Casino című filmjével már jócskán bizonyította, hogy a kaszinó világa a kisujjában van. Ezúttal producerként veszi ki a részét a projektből. Guillermo Del Toro Frankenstein filmjének főszereplője, Oscar Isaac is csatlakozott a sorozathoz, aki mostanában szoros együttműködésben áll a Netflixsszel, hiszen nemrég debütált a Balhé sorozat 2. évada, melyben szintén játszik. A stáblistán olyan nevek szerepelnek, mint Alec Baldwin, akinek úgy tűnik még a bírósági tárgyalások mellett is van ideje egy új sorozatra, valamint Betty Gilpin és David Costabile.

A széria alkotói, Brian Koppelman és David Levien nem járnak ismeretlen terepen, ami a kaszinók simlis világát illeti, hiszen George Clooney nagy sikerű filmsorozata, az Ocean’s Thirteen forgatókönyvét is ők jegyzik.

Miről szól a The Roman sorozat?

A Netflix egyelőre egy rövid szinopszist közölt a szériáról, miszerint:

„A sorozat napjaink kegyetlen Las Vegasában játszódik, ami ugyan modern köntösbe kerül, de még így is a régi, veszélyes arcát mutatja. A cselekmény középpontjában Robert “Bobby Red” Redman áll, aki a város legmenőbb hotelének és egyben kaszinójának igazgatója. Redmannek kockázatos lépéseket kell tennie, hogy megszilárdítsa a pozícióját és még nagyobb befolyásra tegyen szert.”

Redman szerepét Oscar Isaac kapta. Betty Gilpin alakítja majd Redman feleségét, Alec Baldwin pedig Paul “Primo” Clark szerepét játssza, aki egyfajta apafiguraként szolgál Redmannek. David Costabile karaktere, Bill Saverick egy konkurens kaszinót üzemeltet és válaszút elé kerül, amikor kénytelen lesz eldönteni, hogy a Redmannel való barátsága, vagy a vállalkozása a fontosabb.