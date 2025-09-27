Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Hangyainvázió a lakásban? 10 bevált módszer, amivel megszabadulhatsz tőlük

Hangyainvázió a lakásban? 10 bevált módszer, amivel megszabadulhatsz tőlük

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 17:15
Elég egy kis morzsa a padlón, és máris megjelennek. A hangyák szinte a semmiből jönnek, és ha egyszer megtalálják az utat a lakásba, nehéz megszabadulni tőlük. Szerencsére van néhány bevált trükk, amellyel gyorsan és hatékonyan megelőzheted a hangyainváziót.
A hangyák bár nem veszélyesek, bosszantóak tudnak lenni, hiszen senki sem örül annak, ha elszaporodnak a konyhában vagy a nappaliban. A következő tippek segítenek, hogy elkerüld a lakásodban a hangyainváziót, ráadásul vegyszerek nélkül.

Egy tál szódabikarbóna hangyainvázió ellen
Hangyainvázió ellen a szódabikarbóna igazi csodafegyver
Fotó: Luis Echeverri Urrea /  Shutterstock 

Miért bukkanak fel mindig a konyhában?

A hangyák igazi túlélők, és rendkívül jó szaglásuk van. Messziről megérzik a cukrot, a mézet vagy a morzsákat, és azonnal jeleznek a társaiknak. Ezért is történik, hogy ha egyszer meglátsz egy példányt, hamarosan követi azt az egész csapat. A konyha a legnagyobb csábítás számukra, hiszen ott van a legtöbb ételmaradék. Érdemes minden ételt jól lezárva tárolni, a morzsákat feltakarítani, a mosogatót pedig mindig időben kiüríteni; ha nincs élelem, sokkal hamarabb feladják a próbálkozást.

10 módszer a hangyainvázió ellen

1. Ecet a hangyák ellen
Az ecet az egyik legolcsóbb és leghatásosabb ellenszer. Keverj össze fele arányban vizet és ecetet, majd töröld át vele a konyhapultot, a padlót és azokat a helyeket, ahol a hangyák gyakran vonulnak. Nemcsak a rovarokat riasztja el, hanem eltünteti az illatcsíkokat is, amelyeket egymásnak hagynak. A hangyák szag alapján tájékozódnak, és ha ez megszűnik, nem találnak vissza a forráshoz.
2. Fahéj, mint természetes hangyariasztó
A fahéj illata számunkra kellemes, de a hangyáknak kibírhatatlan. Szórj egy kicsit a nyílászárók köré vagy a konyhapult mögé, ahol rendszeresen feltűnnek. A por illata hosszú ideig megmarad, és természetes gátat képez, amelyen a hangyák nem szívesen kelnek át.
3. Citrom a hangyák távol tartására
A friss citromlé savassága és intenzív illata elriasztja a hangyákat. Ha áttörlöd a küszöböt, az ablakpárkányt vagy a konyhapult széleit citromlével, sokáig nem fognak arra járni. A citromhéjat sem kell kidobni: a szekrényekben vagy a polcokon elhelyezve szintén hatékony riasztó lehet.
4. Kávézacc
A kávézacc erős, kesernyés illat miatt messziről elkerülik azt a szorgos kis rovarok. Szórd ki a zaccot azokra a helyekre, ahol a hangyák bejutnak, például az ajtónyíláshoz vagy a falrepedésekhez. Ha kis tálkákba teszed, könnyen mozgathatod és rendszeresen cserélheted.
5. Bors
A fekete- vagy a cayenne-bors intenzív illata szintén hatásos. Nem kell belőle sok, elég néhány szórás a padlószegély mellé, és a hangyák máris más utat keresnek. A konyhapult mögé vagy a hűtő alá szórva is beválik, főleg ott, ahova nehezen férsz hozzá takarítás közben.
6. Szódabikarbóna és cukor
A cukor vonzza a hangyákat, a szódabikarbóna pedig árt nekik. Keverd össze a kettőt, majd szórd ki kis kupacokban a lakás több pontján. A hangyák maguk viszik be a csapdát a kolóniába, így hosszabb távon is hatásos megoldás.
7. Illóolajok hangyák ellen
A borsmenta-, teafa- vagy citromfűolaj természetes rovarriasztó. Keverj néhány cseppet vízbe, majd spriccelj a keverékkel a falak mentén, az ablakoknál és a konyhapulton. Amellett, hogy ezzel megállíthatod a hangyák vonulását, friss illatot is varázsolhatsz a lakásban. Ha erősebb hatást szeretnél, cseppents a keverékből egy vattára, és tedd oda, ahol a hangyák felbukkannak.
8. Kukoricakeményítő
A kukoricakeményítő nem méreg, de fullasztó hatású a hangyákra nézve. Ha rászórsz belőle egy nagyobb hangyacsapatra, a keményítő bevonja a testüket, és mozgásképtelenné teszi őket. Ilyenkor könnyen felszívhatod a rovarokat porszívóval, vagy ha biztosra akarsz menni, egy kis vizet is önthetsz rájuk, aminek következtében a keményítő ragacsos masszává válik, elpusztítva az élősködőket.
9. Citromhéj a növények földjében
A hangyák gyakran a cserepes virágok földjében bújnak meg. Ha a növény körül gyanús mozgást látsz, szórj a föld tetejére apróra vágott citrom- vagy narancshéjat. Az erős illat miatt a hangyák rövid időn belül eltűnnek, és vissza sem térnek.
10. Napi takarítás, mint hangyariasztó
Ez a legkézenfekvőbb és leghatékonyabb módszer. Ha minden ételt lezárva tartasz, a morzsákat feltakarítod, és a mosatlant nem hagyod a mosogatóban, a hangyák elveszítik az érdeklődésüket. A szemetes fedelét mindig tartsd zárva, a kisállatok tálkáját pedig rögtön mosd el etetés után. A tisztaság már önmagában hatalmas fegyver a hangyák ellen.

Mikor van szükség szakemberre?

Előfordul, hogy a házi praktikák nem nyújtanak hatékony megoldást. Ha a hangyák folyton visszatérnek, hiába próbáltál ki több módszert, érdemes szakemberhez fordulnod. A rovarirtók speciális szerekkel dolgoznak, amelyek célzottan pusztítják el a hangyákat, és hosszabb távú védelmet nyújtanak. Fontos, hogy jelezd nekik, ha kisgyerek vagy háziállat él a lakásban, így környezetbarátabb, biztonságosabb megoldást tudnak választani. Egy alapos szakértő nemcsak a meglévő problémát oldja meg, hanem egy újabb invázió megelőzésében is segít.

