Hogyan űzzük el a szárnyas hangyákat?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 10:15
A megjelenésük ijesztő látvány, hiszen hatalmas tömegben bukkannak fel, és ráadásul repülnek is. De hogyan űzzük el a kellemetlen rovarokat? Íme 13 tipp szárnyas hangyák ellen, amely segít megszabadulni a betolakodóktól.
  • Miért pont most jelennek meg a szárnyas hangyák?
  • Mit tehetünk a szárnyas hangyák ellen a lakásban? 
  • Miért kell ellenőrizni a szobanövények földjét?

A szárnyas hangyák nem egy külön fajt jelentenek, hanem a meglévő boly ivaros egyedei, a leendő királynők és a hímek repülnek ki a fészekből. Most van a nászrepülés ideje, amikor új kolóniákat alapítanak. Amikor megjelennek a lakásban, olyan, mintha invázió vette volna kezdetét. Ha kipróbáljuk a következő trükköket, hatékonyan vehetjük fel a harcot a szárnyas hangyák ellen otthonunkban. 

Betolakodók inváziója a gerendákon - vegyük fel a harcot a szárnyas hangyák ellen.
Csapatostul támadnak, de a megfelelő módszerrel könnyen felvehetjük a harcot a szárnyas hangyák ellen.
1. Védekezés a szárnyas hangyák ellen a lakásban

A szárnyas hangyák nem okoznak fizikai problémákat, például nem rágják meg a bútort, és alapesetben az élelmiszerekre sem telepednek rá. A lakásba vagy a fény vonzza be őket, vagy egyszerűen csak találtak egy rést, ahol bejutnak. Szerencsére az invázió magától is lecseng pár nap alatt, amint a párosodás véget ér. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene a szárnyas hangyák ellen védekezni, hiszen az otthonunkban rendkívül zavaróak tudnak lenni.

2. Ideje bevetnünk a porszívót

Amennyiben hirtelen egy nagyobb csapat megjelenik a szobában vagy a konyhában, a leggyorsabb és legbiztosabb megoldás, ha összeporszívózzuk a rovarokat. Szippantsuk fel őket, majd a porzsákot azonnal ürítsük ki, vagy dobjuk egy, a házon kívül lévő kukába. Bár kevés az esélye, hogy túléljék a porszívózást, ha azonnal kiürítjük a portartályt vagy a zsákot, nem tudnak kimászni a csövön.

3. Tömjük be a réseket

Alaposan járjuk körbe a házat, figyeljük meg, hol jönnek be a lakásba. Gyakran a nyílászárók rései, a padlószegélyek mentén lévő repedések vagy a szellőzők a belépési pontok. Amennyiben ezeket megtaláljuk, a szárnyas hangyák elleni védekezés nehezebb részét már meg is oldottuk. 

4. Zárjuk el az útjukat

A legjobb védekezés a ellenük, ha a falon lévő apó lyukakat, réseket betömjük. Ezt megtehetjük szilikon pasztával is, így biztosan nem lep el bennünket az invázió. Az ablakokra pedig érdemes szúnyoghálót szerelni, így a kintről érkező szárnyas hangyák ellen is fizikai gátat képezhetünk.

5. Szárnyas hangyák ellen házilag mosogatószerrel

A mosogatószeres permet nem veszélyes a háziállatokra, de nagyon hatásos a hangyák ellen. Keverjünk össze vizet egy kevés mosogatószerrel, és adjunk néhány csepp borsmentaolajat is hozzá. Tegyük szórófejes flakonba, és ezzel fújjuk le a hangyákat. Ez a keverék a szárnyaikra tapad, és megakadályozza a mozgásukat.

6. Menekülnek az illatoktól

Űzzük el a szárnyas hangyákat a legfinomabb illatokkal. A hangyák nem szeretik az erős illóolajokat. A lehetséges behatolási pontokat töröljük át menta-, teafa- vagy eukaliptuszolajjal. Ez elnyomja a feromonjaikat, és azt jelzi nekik, hogy a terület nem alkalmas a letelepedésre. Érdemes ezt akkor elvégezni, amikor például az udvaron már megjelennek.

7. Elég pár csepp citromlé

Kiváló módszer lehet az is, ha a hangyák útvonalára leteszünk egy-két citromkarikát. Az intenzív illatok taszítják őket, így a rovarok el fogják kerülni a területet. Időnként tehetünk a felmosóvízhez is néhány cseppet.

8.Tüntessük el a nyomvonalakat

A hangyák láthatatlan vegyi nyomokat hagynak maguk után. Egy alapos ecetes-vizes takarítás semlegesíti ezeket a szagösvényeket, így a többi rovar nem fogja követni az úttörőket a lakás belseje felé.

9. Erre is jó a szódabikarbóna

A szódabikarbóna a szárnyas hangyák ellen is kiváló csodaszer. Keverjük össze kevés cukorral, és tegyük ki a lakásba egy tálkában vagy befőttesüveg-tetőben. Míg az édes illat odavonzza őket, a szódabikarbóna természetes úton végez velük.

10. A lassú, de hatékony megoldás

Ha nem csupán pár betolakodóval, hanem egy egész bollyal van dolgunk, akkor ne csak finomságokat készítsünk a kukoricadarából vagy lisztből, hanem szórjunk kukoricalisztet a vonulási útjukba. Ezt szívesen elfogyasztják, ám megemészteni nem tudják. Beviszik a fészekbe is, így ez a módszer fokozatosan gyengíti a kolóniát.

11. Dugjuk el az élelmiszert

A szárnyas hangyákat nem az étel érdekli, de a kíséretükben lehetnek sima dolgozók, amik megtelepedhetnek a lakásban, ha élelmet találnak. Tartsunk mindent zárt dobozokban, edényekben, ne hagyjunk elöl maradékot vagy kutya-macska eledelt, és a morzsákat se seperjük le a földre.

12. Ellenőrizzük a növényeket

Gyakran a virágföldbe fészkelik be magukat a szárnyas hangyák, ezért ha a szobanövények körül gyakran látjuk őket, vizsgáljuk át a talajt. Szükség esetén ültessük át a növényt, de előtte mossuk le a gyökereit. Ha a ház falához közeli, korhadó faanyagban vagy a komposztban találkozunk velük, tartsuk távol a tűzifát az ingatlantól, és vágjuk vissza a házra lógó ágakat, amik hídként szolgálhatnak.

13. Amikor már szakember kell

Amennyiben hosszú hónapokon át, valamint a téli időszakban is megjelennek, vagy a falakból, bútorokból halljuk a rágásukat, az sajnos komolyabb problémát, például faodvasító lóhangyákat jelezhet. Ilyenkor érdemes profi irtó segítségét kérni.

A szárnyas hangyák titkos élete:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
