Hogyan űzzük el a szárnyas hangyákat?

Miért pont most jelennek meg a szárnyas hangyák?

Mit tehetünk a szárnyas hangyák ellen a lakásban?

Miért kell ellenőrizni a szobanövények földjét?

A szárnyas hangyák nem egy külön fajt jelentenek, hanem a meglévő boly ivaros egyedei, a leendő királynők és a hímek repülnek ki a fészekből. Most van a nászrepülés ideje, amikor új kolóniákat alapítanak. Amikor megjelennek a lakásban, olyan, mintha invázió vette volna kezdetét. Ha kipróbáljuk a következő trükköket, hatékonyan vehetjük fel a harcot a szárnyas hangyák ellen otthonunkban.

Csapatostul támadnak, de a megfelelő módszerrel könnyen felvehetjük a harcot a szárnyas hangyák ellen.

1. Védekezés a szárnyas hangyák ellen a lakásban

A szárnyas hangyák nem okoznak fizikai problémákat, például nem rágják meg a bútort, és alapesetben az élelmiszerekre sem telepednek rá. A lakásba vagy a fény vonzza be őket, vagy egyszerűen csak találtak egy rést, ahol bejutnak. Szerencsére az invázió magától is lecseng pár nap alatt, amint a párosodás véget ér. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene a szárnyas hangyák ellen védekezni, hiszen az otthonunkban rendkívül zavaróak tudnak lenni.

2. Ideje bevetnünk a porszívót

Amennyiben hirtelen egy nagyobb csapat megjelenik a szobában vagy a konyhában, a leggyorsabb és legbiztosabb megoldás, ha összeporszívózzuk a rovarokat. Szippantsuk fel őket, majd a porzsákot azonnal ürítsük ki, vagy dobjuk egy, a házon kívül lévő kukába. Bár kevés az esélye, hogy túléljék a porszívózást, ha azonnal kiürítjük a portartályt vagy a zsákot, nem tudnak kimászni a csövön.

3. Tömjük be a réseket

Alaposan járjuk körbe a házat, figyeljük meg, hol jönnek be a lakásba. Gyakran a nyílászárók rései, a padlószegélyek mentén lévő repedések vagy a szellőzők a belépési pontok. Amennyiben ezeket megtaláljuk, a szárnyas hangyák elleni védekezés nehezebb részét már meg is oldottuk.

4. Zárjuk el az útjukat

A legjobb védekezés a ellenük, ha a falon lévő apó lyukakat, réseket betömjük. Ezt megtehetjük szilikon pasztával is, így biztosan nem lep el bennünket az invázió. Az ablakokra pedig érdemes szúnyoghálót szerelni, így a kintről érkező szárnyas hangyák ellen is fizikai gátat képezhetünk.