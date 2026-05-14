Családi drogbizniszt buktattak le a hatóságok Szegeden

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 16:10
Négy rokon dolgozott össze.

Családi drogbizniszt buktattak le a hatóságok Szegeden, ahol csaknem fél évig munkamegosztásban terjesztett kábítószergyanús anyagot egy család négy tagja. A rendőrök őrizetbe vették őket, miután a megalapozott gyanú szerint a családtagok az előző év végén állapodtak meg abban, hogy kristályt szereznek be és terjesztenek a városban. Egyikük a beszerzésért felelt, a többiek a fogyasztókat szolgálták ki.

Családi drogbizniszt buktattak le a hatóságok / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

A rendőrök május 12-én számolták fel a hálózatot: a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy 100 adag kiporciózott, eladásra szánt, droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le.

A Közterületi Támogató Alosztály közreműködésével a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. 

Mind a négyüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat

- írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
