Családi drogbizniszt buktattak le a hatóságok Szegeden, ahol csaknem fél évig munkamegosztásban terjesztett kábítószergyanús anyagot egy család négy tagja. A rendőrök őrizetbe vették őket, miután a megalapozott gyanú szerint a családtagok az előző év végén állapodtak meg abban, hogy kristályt szereznek be és terjesztenek a városban. Egyikük a beszerzésért felelt, a többiek a fogyasztókat szolgálták ki.

Családi drogbizniszt buktattak le a hatóságok / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Családi drogbizniszt buktattak le a hatóságok

A rendőrök május 12-én számolták fel a hálózatot: a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy 100 adag kiporciózott, eladásra szánt, droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le.

A Közterületi Támogató Alosztály közreműködésével a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói elfogták a 45, a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket.

Mind a négyüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat

- írja a police.hu.