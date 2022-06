Filléres praktikák: A kertben is csodaszer a szódabikarbóna

Bizonyára minden háziasszony jól tudja, hogy érdemes egy tasak szódabikarbónát tartani a konyhaszekrényben, csak a biztonság kedvéért. A sokoldalú sófajta számos, otthon felmerülő problémára ad kiváló megoldást, van azonban egy olyan oldala is, amelyről csak kevesen tudnak: a szódabikarbóna ugyanis a kertben is nagyszerűen hasznosítható.

Mi a szódabikarbóna?

A nátrium-hidrogén-karbonát, azaz a szódabikarbóna egy egyszerű, természetes, erősen lúgos só, ami semlegesíti a savakat, miközben azokkal keveredve szén-dioxid szabadul fel. Sütés vagy főzés során az összetevőket megemeli, ezért például kenyérkészítéshez is használják, emellett köztudottan jó tisztítószer, enyhe csiszoló-, és szagsemlegesítő tulajdonsággal.

Szódabikarbóna a háztartásban

A szódabikarbóna közkedvelt szereplője a háztartási feladatok elvégzésének. Csak néhányat felsorolva a szódabikarbóna:

természetes tisztítószer,

elnyeli a kellemetlen szagokat,

egészségügyi problémákat enyhít,

illetve a személyes higiénia része is lehet.

A szódabikarbóna a háztartásban és a kertben is fontos munkát végez Fotó: Pexels

Szódabikarbóna a kertben

A szódabikarbóna nemcsak takarításra, vagy más, háztartási feladatok során használható: számos kerti felhasználásra is alkalmas. Kertünkben a szódabikarbóna képes:

kezelni a növények gombásodását,

természetes, kültéri tisztítószerként működni,

kiirtani és megfékezni a gyomnövényeket,

elriasztani a rovarokat és más kártevőket,

és akár újraéleszteni a növényeket.

Gombásodás kezelése szódabikarbónával

Számos betegség támadhatja meg a kertünkben zöldellő növényeinket, gyümölcseinket és zöldségeinket. Az egyik leggyakoribb, ugyanakkor legnagyobb probléma a gombásodás, amire megoldást jelenthet a szódabikarbóna.

A szódabikarbóna vegyületei képesek megakadályozni a gombaspórák kialakulását és terjedését, ám magukat a spórákat nem pusztítják el. A legjobb természetes gombaölő szer elkészítéséhez keverjünk össze négy evőkanál szódabikarbónát négy liter vízzel, alkalmazásához pedig használjunk egy egyszerű szórófejes adagolót.

A keverék kifejti hatását a közönséges dísznövényeken és a zöldségnövényen is.

A szódabikarbóna a lisztharmat ellen is felveszi a harcot, a házi készítésű szerhez pedig mindössze néhány hozzávalóra lesz szükségünk.

Összetevők: 1 ek szódabikarbóna * 4 liter víz * 1 ek mosogatószer * 1 ek növényi olaj

Használat: Szórófejes palackból permetezve hetente alkalmazzuk a szennyezett növényen – lehetőleg kevésbé napos időben, hogy a levelek ne égjenek meg.

Gyomnövények kiirtása szódabikarbónával

A legtöbben igyekeznek vegyszerek nélkül megszabadulni a kertet és a virágágyásokat megtámadó gyomnövényektől. Erre a célra is remekül hasznosítható a szódabikarbóna, ráadásul a mérgekkel ellentétben nincs utóhatása.

Alkalmazhatjuk a gyepen – ebben az esetben szórjunk szódabikarbónát a járdaszélekre és a repedésekbe: hatására elpusztulnak a kihajtott gyomok, újak pedig nem fognak tudni növekedni.

Alkalmazhatjuk emellett virágágyásokban is – ebben az esetben gondosan locsoljuk meg a gyomnövényeket, majd egy-egy teáskanál szódabikarbónával szórjuk meg a teljes növényt.

Érdemes óvatosan bánni a szódabikarbónával történő gyomirtással, az ugyanis – mint ahogyan a gyomnövényeket – a hasznos növényeinket is károsíthatja.

A szódabikarbóna távol tartja a kártevőket, és a gyomnövényektől is segít megszabadulniFotó: Pexels

Szódabikarbónával a rovarok ellen

Mint ahogyan a gyomnövények esetén, a rovarokkal is felvehetjük a harcot természetes úton, például szódabikarbónával is. Sok kerti kártevő nem szereti a szódabikarbóna illatát és ízét, ezért inkább elkerülik – ez pedig azt is jelenti, hogy a sófajta jól használható a rovarirtáshoz.

A hangyákat, az ezüstös pikkelykéket, a meztelen csigákat, a csótányokat és még számos más kártevőt távol tart a szódabikarbóna, ám érdemes odafigyelni rá, hogy közvetlenül ne szórjuk azt a megóvni kívánt növényeinkre.

Szódabikarbónával rovarirtószert is egyszerűen készíthetünk.

Körülbelül 7 liter vízhez adjunk hozzá: 3 ek szódabikarbónát * 2 ek repceolajat * 2 ek folyékony szappant * és 2 ek ecetet. A keveréket öntsük egy szórófejes adagolóba, és permetezzük egyenesen a növényre, amit ezzel megvédünk a levéltetvektől, a lisztbogaraktól és a pajzstetvektől.