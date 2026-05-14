23 éves diáklányt gázolt halálra a vonat Óbudán: szívszaggató sorokkal búcsúzik szerelme Rékától

Réka 2003-ban született, majd 20 évesen nyert felvételt az ELTE Természettudományi Karának környezettan szakára. Tavaly novemberben megválasztották az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának elnökévé. Az egyetem Hallgatói Önkormányzata a közösségi oldalán búcsúzott tőle, a posztban többek között leírták, hogy Réka személye és munkássága mindannyiuk számára példaértékű marad. A fiatal nő egy óbudai vonatbalesetben halt meg.

Vonatbalesetben halt meg a 23 éves Réka (Képünk illusztráció)

Réka szerelme szívszaggatóan búcsúzik

A fiatal egyetemista párja a szörnyű tragédia után a közösségi oldalán posztolt arról, hogy milyen volt a kapcsolatuk Rékával, mit szeretett benne és hogyan képzelték el a közös jövőjüket. A fiatal férfi életének Réka adott célt, és miatta kelt fel minden reggel. Együtt akarták beutazni a világot, befejezni az egyetemet, majd családot alapítani. A lánykérést, valamint az esküvőjüket is tervezték, és abban is biztosak voltak, hogy az első gyermekük lány lesz, akinek a nevét is tudták már.

A férfi leírta, hogy szinte minden percüket együtt töltötték és úgy érezte, hogy együtt megállíthatatlanok. Hozzátette, hogy mennyire büszke volt Rékára azért, mert mindig önmagát adta, mindig előre ment és küzdött. Sokat tanult Rékától, többek között azt, hogy a szerelem nemcsak vonzalom, hanem egy olyan szövetség, amit már családnak lehet hívni. Mellette mert önmaga lenni, és még ha nem is értettek mindenben egyet, összetartoztak, ezt jól tudták.

Megköszönte szerelmének, hogy szerette őt, majd felidézte az utolsó beszélgetésüket. Réka sietett haza, közben a napjáról mesélt neki a telefonban. A vacsorát tervezték, amikor egy vonatkürt szakította meg a beszélgetést. Réka ekkor félig feltett egy kérdést, és ezek voltak az utolsó szavai.

A bejegyzés végén a gyászoló férfi hozzáteszi még, hogy mennyire hiányzik neki a szerelme és hisz benne, hogy látják még egymást.

Óbudán történt a vonatbaleset

Réka május 9-én este halt meg, amikor az Angyalföldről 19 óra 28 perckor Esztergomba induló vonat elgázolta őt az Óbuda állomáson. Éppen szerelmével beszélt telefonon.