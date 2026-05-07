Itt a vége: nem áll többé színpadra Csuja Imre

Tavaly júniusban jelentette be az Örkény Színház Csuja Imre nyugdíjba vonulását: akkor még úgy tájékoztattak, hogy a Jászai Mari-díjas színész a következő évadban már nem vállal új szerepeket. Nemrég megérkezett az évadhirdető közleményben, amelyben arról adtak hírt, júniusban utoljára lép színpadra a 65 éves színművész.

A kiváló színész egyébként még korábban úgy nyilatkozott, néhány éve már foglalkoztatja a visszavonulás gondolata. Mint mondta, túl sokat dolgozott, túl régóta, és vágyik már arra, hogy tudjon egy kicsit "magánélni".

Olvasni, zenét hallgatni, kertészkedni, több időt tölteni az unokáimmal, akikkel jó barátságban vagyok. Pedig nagy a szórás: 3, 10, 12 és 16 évesek. Eddig elfoglalt nagypapa voltam, ősztől szeretném én is vinni-hozni őket az oviba, a suliba. Ilyesmiket tervezek. Annyi minden jó van még a világon, egy csomót fel akarok fedezni! És ha már elértem a „mágikus” korhatárt, miért is ne élnék vele?

- tette fel a kérdést akkor Csuja Imre, aki hamarosan már élvezheti a nyugdíjas éveket és a kikapcsolódást.