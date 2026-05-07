Ilyen férfit válassz apának – ezzel a 3 csillagjeggyel tuti nem lősz mellé

Hatalmas öröm, amikor apaként a karjaid között tarthatod a gyermeked. Az első felsírás, az első közös pillantás és a kis huncut mosoly azonnal elrabolja a szülők szívét. A gyermeknevelés viszont sokszor emberpróbáló feladat, amivel az apáknak is nehéz megbirkózni. Három csillagjegy szülöttének viszont ez zsigerből megy. Mutatjuk a horoszkópokat, hogy melyek lehetnek a legmenőbb apák. Köztük vagy?
Életünk meghatározó, lélekemelő pillanata, amikor férfiként kedvesünk elénk áll és örömkönnyek között elárulja: várandós tőlünk. Ilyenkor két dolog is lepereg előttünk: úristen, apa leszek, de vajon jó apa? A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint bármely férfi ki tudja hozni magából a maximumot apaként, ám a spiritualitás szintjén 3 csillagjegyre ez hatványozottan is igaz.
Ők
jegyben születettek.
Mindhárom jegy máshonnan közelít, de ugyanoda érkezik! Jelenlét, biztonság és szeretet. Ezek azok, amik egy apát igazán jó apává tesznek. Nem a tökéletesség, hanem hogy valóban kapcsolódik a gyermeke lelkéhez. A hangsúly a minőségi kapcsolódáson van. Természetesen a többi csillagjegy is ki tudja hozni magából a maximumot, és fontos tudni, mielőtt megszületünk kiválasztjuk a szülőket, akihez születünk, így mindenkinek a legjobb édesapa, pont az az édesapa, aki az övé! Az egónak nem biztos, hogy a legjobb, de a léleknek és a tanulásnak egyértelműen igen
– húzta alá rögtön a csodatevő mágus, aki korábban égi jelet kapott az univerzumtól.
A három csillagjegyet az égiek olyan különleges képességekkel áldotta meg, amikkel könnyen leküzdik a gyermeknevelés nehézségeit. Szerinte vannak férfiak, akiknek DNS-ébe van kódolva az apai ösztön, és emiatt még a kamasz gyermekével is könnyen megérteti magát.
"Egyszerűen „bele vannak kódolva” az apaságba. Nem attól lesznek jó apák, hogy mindent tökéletesen csinálnak, hanem attól, ahogyan jelen vannak, ahogyan figyelnek, és ahogyan biztonságot adnak. És bár minden ember egyedi, bizonyos csillagjegyeknél nagyon gyakran visszaköszön ez a fajta mély, ösztönös apai minőség" – árulta el Tamás.
A Rák férfi, mint apa éles hatodik érzékkel rendelkezik.
Nem fél kimutatni az érzéseit a gyereke felé, sőt, ebből táplálkozik. Számára a család nem „egy része” az életének, hanem maga a középpont. Megérzi, ha a gyerekének baja van, akkor is, ha az egy szót sem szól. Gondoskodó, védelmező, és képes érzelmi biztonságot teremteni, ami sokkal fontosabb, mint bármilyen anyagi háttér
– mutatott rá Illy.
A Bika férfi, mint apa tettekkel sugározza szeretetét, a tudatos gyereknevelés mintaképe.
"A Bika csillagjegy tulajdonságai közé tartozik, hogy apaként a stabilitás megtestesítője. Kősziklaként áll a család mögött, kiszámítható, következetes, és pontosan ez az, amit egy gyerek mélyen belül keres... biztonságot. Ő az, aki megtanítja, hogy mit jelent kitartani, dolgozni, és értéket teremteni. Nem beszél sokat az érzéseiről, de tettekkel mutatja ki a szeretetét és ez sokszor erősebb, mint ezer szó" – hangsúlyozta.
Az Oroszlán férfi, mint apa a büszkeség erejével védelmezi gyermekét.
Az Oroszlán, aki talán a legszívből jövőbb apa. Ő büszke a gyerekére, és ezt nem is rejti véka alá. Az Oroszlán apa inspirál, lelkesít, és képes elhitetni a gyerekével, hogy bármi lehetséges. Mellette a gyerek érzi, hogy különleges, hogy fontos, hogy számít.
– zárta szavait.
