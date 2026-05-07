54 évesen megtalálta az igazit a TV2 Nagy Ő-je?

Nem kell minden áron hajszolni a szerelmet – tanulta meg az évek alatt Noszály Sándor. Az egykori teniszező és a TV2 Nagy Ő című műsorának sztárja úgy érzi, ha eljön az ideje, majd úgyis bekopogtat az életébe az igazi. Közben viszont pont erről írt a közösségi oldalán.

Noszály Sándor az igaz szerelem megtalálásáról és annak egyik jeléről írt a közösségi oldalán

Noszály Sándor szerelmes?

Akkor tudod, hogy megtaláltad az igazit, ha letörlöd a randiappot

– írta ki az Instagram-történetébe az 54 éves Nosztály Sándor, akinek szavai gyanút keltettek a követőkben: az egykori Nagy Ő vajon saját tapasztalatát fogalmazta meg és rátalált a szerelem? A korábbi teniszező hamar pontot tett a találgatások végére és reagált a magánéletét firtató kérdésekre.

Ha az ember magányosan is jól tudja érezni magát, az már egy nagyon jó lelki fejlődés. Szerelem nincs az életemben, az élet viszont annyira kiszámíthatatlan, hogy ez változhat. Lehet, hogy ma este már szerelmes leszek, nem lehet tudni

– fogalmazott a Tények Plusz kamerái előtt Noszály Sándor, aki megtanulta, nem kell minden áron hajszolni a szerelmet, ha eljön az ideje, az majd úgyis bekopogtat az életébe.