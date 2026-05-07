54 évesen megtalálta az igazit a TV2 Nagy Ő-je?

Nem kell minden áron hajszolni a szerelmet – tanulta meg az évek alatt Noszály Sándor. Az egykori teniszező és a TV2 Nagy Ő című műsorának sztárja úgy érzi, ha eljön az ideje, majd úgyis bekopogtat az életébe az igazi. Közben viszont pont erről írt a közösségi oldalán.
Akkor tudod, hogy megtaláltad az igazit, ha letörlöd a randiappot
– írta ki az Instagram-történetébe az 54 éves Nosztály Sándor, akinek szavai gyanút keltettek a követőkben: az egykori Nagy Ő vajon saját tapasztalatát fogalmazta meg és rátalált a szerelem? A korábbi teniszező hamar pontot tett a találgatások végére és reagált a magánéletét firtató kérdésekre.
Ha az ember magányosan is jól tudja érezni magát, az már egy nagyon jó lelki fejlődés. Szerelem nincs az életemben, az élet viszont annyira kiszámíthatatlan, hogy ez változhat. Lehet, hogy ma este már szerelmes leszek, nem lehet tudni
– fogalmazott a Tények Plusz kamerái előtt Noszály Sándor, aki megtanulta, nem kell minden áron hajszolni a szerelmet, ha eljön az ideje, az majd úgyis bekopogtat az életébe.
Az egykori Nagy Ő legutóbbi, nyilvánosság előtt is felvállalt kapcsolata két és fél évig tartott. Noszály Sándor sokáig volt párja előtt is titkolta mentális betegségét, mert attól félt, hogy el fogják hagyni. Később azonban minden kiderült, a párkapcsolatnak pedig vége szakadt.
