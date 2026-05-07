Horrorisztikus baleset: Busz és üzemanyag-szállító ütközött, rengeteg az áldozat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 12:25
Megégett roncsdarabok borítják be az utat a borzalmas baleset után.

Egy súlyos közlekedési baleset történt az indonéziai Szumátra szigetén, ahol egy személyszállító busz frontálisan ütközött egy üzemanyag-szállító tartálykocsival. A tragédiában legalább 16 ember vesztette életét, és négyen megsérültek a hatóságok közlése szerint.

Tűzoltók küzdöttek a baleset roncsainál   / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A baleset áldozatait jelenleg is azonosítják

A baleset május 6-án, szerdán, dél körül történt a transzszumátrai autópályán.

 A járművek egyike egy legalább 20 utast szállító helyközi busz volt, amely szemből ütközött a nagy sebességgel érkező tartálykocsival

- mondta el Mugono, a helyi katasztrófavédelmi ügynökség tisztviselője. A beszámolók szerint a busz az ütközés előtt szikrázhatott, ami arra késztethette a sofőrt, hogy félrerántsa a kormányt, ám ekkor már túl kevés idő maradt a baleset elkerülésére.

A hatóságok szerint a tragédia rendkívül súlyos volt: a buszvezető, 13 utas, valamint a tartálykocsi sofőrje és segítője is életét vesztette, mindannyian a járművekben keletkezett tűzben haltak meg. Négy utas túlélte az ütközést, őket egy közeli egészségügyi intézménybe szállították. Közülük hárman súlyos égési sérüléseket szenvedtek, egy pedig könnyebb sérülésekkel élte túl a balesetet.

Miközben az utaslista pontosítása még folyamatban van, a hatóságok továbbra is gyűjtik az adatokat az áldozatok azonosításához. Mugono tájékoztatása szerint eddig öt áldozat személyazonosságát sikerült megerősíteni, köztük a buszvezetőét, két buszszemélyzeti tagét, a tartálykocsi sofőrjét és egy utasét, míg a többiek azonosítása még zajlik. Minden holttest súlyosan megégett, ami jelentősen megnehezíti a folyamatot.

A helyszínen hatalmas tűz és sűrű fekete füst keletkezett, miközben a tűzoltók és mentőegységek próbálták megfékezni a lángokat. A járművek teljesen kiégtek, a roncsok pedig szétszóródtak az úttesten, megnehezítve a mentési és helyreállítási munkálatokat, valamint akadályozva a forgalmat az autópálya azon szakaszán - írja a Mirror.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
