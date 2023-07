Tragédiával is végződhet, ha nem hallgatnak a méhbefogó Tiborra: "Megpróbált megbirkózni a feladattal, de rovarok halálra csipkedték"

Riadt családapa kért segítséget a minap Boros Tibor méhbefogótól. A tanyán élő família feje azzal a problémával hívta telefonon a szakembert, hogy méhek repkednek ki a házuk tűzfalából. Tibor hat órát autózott a helyszínre, ahol meg is mutatták neki a körömnyi rést, melyen keresztül a rovarok közlekedtek. A repedés kellő mértékű kitágítása után azonnal látszottak a mézzel tömött lépsorok.

Ezernyi méh költözött a falba Fotó: Boros Tibor/Facebook

A falból 25 kg mézet eltávolítottam. Mivel tele volt téglaporral, sajnos fogyasztásra alkalmatlan volt

– mondta a Borsnak Tibor, aki a mélyszegénységben élő családtól végül nem fogadta el az előre egyeztetett munkadíját, pedig az oda-vissza való utazás., illetve a szükséges vegyszerek sem voltak olcsók.

– Egy féltenyérnyi lépet sikerült csak megmentenem, amit rögtön oda is adtam a két otthon levő kisgyereknek. Meglepetésemre nem kezdték el azonnal enni, hanem közölték, hogy megvárják az este hazaérő két testvérüket, mert meg szeretnék velük osztani. Ezen elérzékenyültem, ezért a családapának azt mondtam, hogy fizetség gyanánt inkább elviszem a lépeket – mesélte Tibor, aki azt is tudatta a Borssal, hogy a méhek gyakran beköltöznek szellőző-rendszerekbe, kéményekbe és tűzfalakba is.

– Akár több ezren is lehetnek, és áttelelnek, mert nem olyanok, mint az ősszel kipusztuló darazsak. Egy helyen akár 10-20 évig is elvannak. Egy méh élettartama 40 nap, de naponta több ezer születik, és több száz pusztul el. A legtovább a királynő él, akár 3 évig is – magyarázta Tibor. A férfi már az egész országot bejárta a munkája révén.

A méz a téglaportól fogyaszthatatlanná vált Fotó: Boros Tibor/Facebook

– Egy alkalommal a Balatonon egy családot ki is kellett lakoltatni az otthonából a méhek miatt. Az ő plafonjukból 90 kiló mézet szedtem ki. Az ő esetük legalább nem végződött tragédiával, nem úgy, mint néhány évvel ezelőtt Tatabányán – emlékezett vissza a szakember, aki arról is beszélt, hogy végződött már halálesettel, amikor nem hallgattak rá:

– Sajnos sokan esnek abba a hibába, hogy úgy gondolják, maguk is megoldhatják a problémát, ha a házfalukon levő lyuknál meglátnak néhány méhet, ha lefújják rovarirtóval. Ilyenkor ugyanis előfordulhat, hogy a házfalban levő hézagokban ezernyi méh vagy darázs megbújik. Egy férfi nem fogadta el az árajánlatomat, és azt mondta, majd jelentkezik. Másnap hívott a felesége a tragikus hírrel, hogy a férje megpróbált egyedül megbirkózni a feladattal, de rovarok halálra csipkedték.

A méhbefogó-méhész által befogott rajok nem mindig hasznosíthatók a szigorú előírások miatt.

– A befogás után a méheket hivatalosan karanténoznom kell, amit aztán a főállatorvos és a méhegészségügyi felelős ellenőriz. Több fertőző méhbetegség is létezik, és meg kell akadályozni, hogy ezek átterjedjenek a többi méhészetre. Ha az ilyen betegségek valamelyikét kimutatják, a főállatorvos lekénezi, majd az ő jelenlétében el kell égetni, hogy a többi állomány ne károsodjon – hangsúlyozta a szakértő.