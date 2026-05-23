Nincs már visszaút, ezért mondott fel Robbie Keane

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 10:15
Hivatalos információ egyelőre nincs. Robbie Keane döntéséről a neves tévécsatorna is beszámolt Angliában.

Egy napja nagy a hallgatás arról, mi lesz Robbie Keane sorsa a Ferencvárosnál. Péntek reggel jelent meg az információ, mely szerint felmondott a labdarúgócsapat ír mestere. A hírt a klub ügyeit jól ismerő ulloi129.hu szurkolói oldal is megosztotta, s nem cáfolta azt. Sőt, délután már arról cikkeztek, hogy a Győrrel NB I-es bajnok Borbély Balázs lesz az új vezetőedző.

Robbie Keane távozhat Magyarországról Fotó: Purger Tamás

Péntek este a világ egyik vezető sportcsatornája is megosztotta a hírt. A Sky Sports is bejelentette, hogy Robbie Keane felmondott.

 

Robbie Keane Kubatov Gáborral találkozott

Az ír szakember már egy hete, a ZTE elleni bajnoki finálé után politikai kérdésekről beszélt, elmondta, az egész magyar sport tájékoztatást vár arról, mit gondol az új kormány a sportról. Az Index szerint Kubatov Gábor klubelnök csütörtökön találkozott az ír szakemberrel. A Ferencváros elnöke vázolta a jövőképet, Keane ezt hallva kijelentette, nem kíván ebben a projektben részt venni, nem akar a továbbiakban a Fradi edzője lenni. Ez vezethetett a felmondáshoz.

 

