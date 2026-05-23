3 csillagjegy élete 180 fokos fordulatot vesz május vége előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 10:30
Ez most nem a lassú, folyamatos átalakulás ideje. Három csillagjegy hirtelen, drámai változásokat tapasztal meg hamarosan. De hogy kik is ők? Eláruljuk!
Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor a "lassú víz partot mos" elve érvényesül, és talán magunk sem észleljük igazán, mennyi változást élünk meg, csak utólag visszatekintve. Három csillagjegy számára azonban egész más átalakulásról szól az elkövetkező időszak: gyors, drámai, mindenre kiterjedő transzformációról. Persze csak akkor, ha ők is készek lépni!

Nagy változások várnak három csillagjegyre
Május második fele különös jelentőséggel bír: a Jupiter terjeszkedő energiái az anyagikara és a karrierre hatnak, a Vénusz a szerelem mellett az önelfogadást és a helyes anyagi döntéseket is segíti, míg a május legvégén (e hónapban immár második alkalommal!) érkező telihold nem csak a változások katalizátoraként szolgál, de lezárást, érzelmi áttörést követel. A horoszkóp mozgalmas időszakot ígér, kiváltképp három, különösen szerencsés csillagjegy számára: ők, ha készek megtenni a szükséges lépéseket, gyakorlatilag új alapokra helyezhetik az életüket. De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!

Csillagjegyek, akik pillanatokon belül hatalmas változást élnek meg

Bika csillagjegy

A jegyben komoly bolygóaktivitás tapasztalható, melynek köszönhetően a Bikák már május 20-tól érezhetik az univerzum támogatását, méghozzá egészen 28-ig. Ez időszak alatt az anyagi helyzetben, a karrierben lehet komoly változásokat tapasztalni, ugyanakkor a jegy magabiztossága is komoly támogatást kap a csillagoktól. A Bikákra nagy biztonság vár, de csak akkor, ha képesek elengedni a régi megszokásaikat.

Skorpió csillagjegy

Május 23. és 30. között érezhetik leginkább a Skorpiók, hogy megújul az életük, mely transzformáció a 31-ei teliholdban csúcsosodik ki. A jegy szülöttei a kapcsolatok terén élhetnek át igazán komoly változást: vagy valaminek a vége, vagy épp az elmélyülése lesz tapasztalható. A Skorpiók végre tisztán látnak majd, és olyan érzelmi igazsággal szembesülnek, amit nem lehet letagadni. 

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők május 27-ig érezhetik, hogy komoly átalakulásban van részük. A karrierjükben merész döntést kell hozniuk, mely akár költözéssel is járhat, emellett megszabadulnak azoktól a láncoktól, amik eddig visszafogták őket. Elsőre talán kellemetlen lesz a változás, ugyanakkor szükséges.

