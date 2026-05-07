Csöpög a csap, de nem akarsz szerelőt hívni? Mondjuk a megoldást

Kevés idegesítőbb dolog van annál, mint amikor az éjszaka csendjét egy ritmikus hang töri meg a fürdőszobából. Mielőtt azonban pánikszerűen tárcsáznánk a legközelebbi szakit – aki valószínűleg egy félhavi fizetésünket kéri majd el csak a kiszállásért, álljunk meg egy pillanatra. A csaptelep nem atomreaktor, szóval egy kis bátorsággal és kézügyességgel mi is megoldhatjuk a problémát.

Házilag is megszerelhető a csöpögő csap. Fotó: Tatjana Meininger / shutterstock

A csöpögés házilagos megszüntetése.

Szerszámok, amikre szükségünk lesz.

Dolgok, amikre oda kell figyelni szerelés közben.

A régi tekerős csapokkal ellentétben a modern, egykaros változatoknál már nem nem kell a gumitömítéssel bajlódnunk, mert két tükörsima kerámialap csúszik egymáson. A bajt általában egy közéjük pofátlankodó apró porszem vagy a kerámia alatt megkeményedett tömítőgyűrű okozza. Ha ilyenkor erőből próbáljuk meg megoldani a problémát, előfordul, hogy elrepesztjük a kerámiát és akkor mehetünk a boltba új csaptelepet venni.

Így javítsuk meg a csöpögő csapot

Készüljünk elő

A művelethez mindenek előtt szükségünk lesz egy új kerámiabetétre, imbuszkulcs készletre (általában 2.5-ös vagy 3-as méret) és egy svédkulcsra. A kerámiabetét beszerzéséhez vigyük magunkkal a régit a boltba, itt pedig majd útba igazítanak, hogy pontosan melyik típusra lesz szükségünk. Kelleni fog még bármilyen rongy vagy törölköző, hogy védjük a kerámia felületeket.

Lássunk hozzá a munkának

Pattintsuk ki a kék-piros jelzést, mert ez alatt lapul az imbuszcsavar. Ne tekerjük ki teljesen, csak lazítsuk meg, hogy a kart le tudjuk húzni. Ezután jön a látványos rész: a díszkupak alatt találjuk a sárgaréz szorítóanyát, ami a kerámia betétet a helyén tartja. Ahhoz, hogy eltávolítsuk, szükségünk lesz a villáskulcsra. Egy határozott mozdulattal próbáljuk meg letekerni. Ha nem enged, ne rángassuk, mint egy őrült: valószínűleg vízköves, amit elég egy kis ecetes borogatással kezelni.

Most már csak a csere van hátra és a tisztítás. Emeljük ki a régi betétet és töröljük ki a csaptelep belsejét egy tiszta ronggyal. Illesszük az új betét alján lévő pozicionáló tüskéket a csap aljában lévő furatokba. Mivel előfordulhat, hogy a szerelés közben felkavart hordalék azonnal eldugítja ezt az alkatrészt, ezért érdemes leszerelni a csap végén található szűrőt és beledobni egy pohár ecetbe, amíg végzünk az összeszereléssel.