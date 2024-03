Vízköves a csap? Minden háztartásban ott a csodaszer, ami megoldja a problémát, és nem is tudtál róla

Nincs is annál kellemetlenebb, amikor a nagytakarítás végeztével azzal szembesülünk, bár a fürdőszoba már csillogóan tiszta, a csapokon továbbra is ott a vízkő. Ez nem csupán esztétikai szempontból zavaró, de az eltávolítása sem éppen a legegyszerűbb. Amennyiben viszont követjük a takarítási szakértő, James Elston tanácsát, hamarosan az összes csap ragyogni fog. Mindehhez csupán egyetlen hozzávalóra van szükség, amely környezetbarát, olcsó és még a kellemes illatot is biztosítja: ez pedig nem más, mint a citrom.

Egyetlen hozzávaló, és ragyogni fognak a csapok! / Fotó: Unsplash.com

A szakember a következő javasolja:

Először is vágj ketté egy friss citromot! Fogd az egyik felét, és a szabadon maradt hússal dörzsöld be az érintett felületet! Ügyelj rá, hogy alaposan lefedd a vízköves részt, majd hagyd, hogy a citrom természetes savassága kifejtse varázslatos hatását! A citromsav kölcsönhatásba lép a kemény víz okozta foltokban található ásványi anyagokkal, így könnyebben letörölhetővé válnak

– magyarázta el a szakértő.

Az igazán makacs vízkő esetében James Elston azt tanácsolja, hagyjuk rajta hosszabb ideig a citrom levét az érintett felületen: a citromsav így mélyebbre hatol, ezzel megkönnyíti a lerakódások eltávolítását – írja a Mirror.