Szem nem maradt szárazon: 21 év után pillanthatta meg a fia arcát az édesanya

Visszanyerte a látását az az édesanya, aki 21 év után pillanthatta meg a gyermeke arcát. A nő súlyos látási problémákkal küzdött, ám egy korszerű műtétnek köszönhetően a látása mellett az életét is visszakapta.

21 év után visszakapta látását az édesanya / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy édesanya életében a legszebb és legcsodásabb személy minden esetben a gyermeke lesz. Rengeteg anya áradozik arról, hogy órákon keresztül tudná nézni gyermekét, bármit is csináljon éppen, mialatt nyomon követi azt, hogyan cseperedik fel.

Egy brit édesanya nem mondhatta magát ennyire szerencsésnek, ugyanis hosszú éveken keresztül csak homályosan látta a világot, így a saját fiát is leginkább a hangja alapján ismerte fel. A most 53 éves Sara Rogers Walesből éveken át súlyos rövidlátással és asztigmatizmussal, egy gyakori látászavarral küzdött: gyakran még tíz centiméternél tovább sem látott tisztán. Ám az élete egy csapásra megváltozott, miután átesett az úgynevezett trifokális műlencse beültetésen, amely egy korszerű beavatkozás. Az édesanya úgy írta le a procedúrát, mintha visszakapta volna az életét.

A műtét utáni legmeghatóbb pillanat az volt a nő számára, amikor először pillanthatta meg a fia, Nathan arcát, annak 21. születésnapján.

Ekkor ránéztem a napfényben, és hirtelen minden apró részletet észrevettem az arcán. A szempilláit, a mosolyát és a nevetés közben ragyogó szemét. Amikor elmondtam neki, hogy látom őt, megkért, számoljam meg a szempilláit. Aztán megkérdezte, látom-e a szeplőit, és én azt feleltem: most már igazán látlak téged

– idézte fel a nagy pillanatot Sara.

Megszabadult egy hatalmas tehertől

A műtét utáni pillanatokat Sara úgy írta le, „mintha valaki hirtelen HD-minőségre állították volna az életét”, majd hozzátette, ekkor olyasmiket is észrevett, amikre addig nem volt lehetősége: a hajcsatokat, a járdán lévő repedéseket, idegen emberek cipőfűzőit vagy a gyalogátkelő gombjait.

Minden háromdimenziós és színes lett. Hihetetlen, az egész életemet megváltoztató élmény volt.

Sara azt is elmondta, hogy a beavatkozást követően sokkal könnyebbé váltak a mindennapok, és azt érzi, mintha egy hatalmas teher került le volna a vállairól. Hozzátette, hihetetlenül élvezi azt, hogy végre láthatja az emberek arcára kiülő kifejezéseket is.

Nagyobb biztonságban érzem magam, magabiztosabb lettem, és őszintén szólva boldogabb is. Olyan, mintha visszatértem volna a saját életembe.

Sara számára a legnehezebb az volt, hogy még az újszülött fia arcát sem láthatta tisztán, de a műtét mindent megváltoztatott. A beavatkozást korszerű ZEISS lencsékkel végezték, amelyről Sara így nyilatkozott a Mirrornak: