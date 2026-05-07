Fájó szívvel tette meg a bejelentést Bódi Bence: meg kell válniuk tőle

Nagy fába vágta a fejszéjét Bódi Bence és kedvese, Varga Rebeka. A pár nemrég vásárolt egy telket, ahol a közös álomotthonuk felépítését tervezik, mialatt nemrég Rebeka megvásárolta élete első lakását, amely egyben befektetést is jelentett számára, miután kiadásban gondolkodik.
A jelentős pénzkiadások miatt azonban nemrég komoly döntést kellett meghozniuk: Bódi Bence a 24 óráig elérhető Instagram-történetében számolt be arról, hogy kénytelenek megválni a szeretett autójuktól - szúrta ki a Blikk.
Egy éve vettük át ezt a csodát, viszont az építkezési projektek miatt kell a pénz, ezért ha fájó szívvel is, megválunk a szeretett autónktól. Ha érdekel, kattints a linkre, és érdeklődj a telefonszámon!
- árulta el a motivációs előadó, aki a 2024. októberi évjáratú, fekete BMW X3 xDrive20d típust a hasznaltauto.hu oldalán jelenleg 20 millió 990 ezer forintért árulja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.