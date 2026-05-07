Fájó szívvel tette meg a bejelentést Bódi Bence: meg kell válniuk tőle

Nagy fába vágta a fejszéjét Bódi Bence és kedvese, Varga Rebeka. A pár nemrég vásárolt egy telket, ahol a közös álomotthonuk felépítését tervezik, mialatt nemrég Rebeka megvásárolta élete első lakását, amely egyben befektetést is jelentett számára, miután kiadásban gondolkodik.

Komoly döntést hozott Bódi Bence és párja / Fotó: Markovics Gábor

Megtette a bejelentést Bódi Bence: kénytelenek megválni tőle

A jelentős pénzkiadások miatt azonban nemrég komoly döntést kellett meghozniuk: Bódi Bence a 24 óráig elérhető Instagram-történetében számolt be arról, hogy kénytelenek megválni a szeretett autójuktól - szúrta ki a Blikk.

Egy éve vettük át ezt a csodát, viszont az építkezési projektek miatt kell a pénz, ezért ha fájó szívvel is, megválunk a szeretett autónktól. Ha érdekel, kattints a linkre, és érdeklődj a telefonszámon!

- árulta el a motivációs előadó, aki a 2024. októberi évjáratú, fekete BMW X3 xDrive20d típust a hasznaltauto.hu oldalán jelenleg 20 millió 990 ezer forintért árulja.



