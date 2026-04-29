Megbetegíthet a csapvíz – így válhatnak veszélyessé az egyébként ártalmatlan mikróbák

csapvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 17:15
immunrendszerbetegségmikróba
A csapvíz Magyarországon ivóvíz minőségű, és rendszeresen ellenőrzik. A csapvízben jelen lévő, egyébként betegséget nem okozó mikróbák azonban bizonyos körülmények között – legyengült immunrendszernél, időskorban vagy csecsemőknél – komoly fertőzést válthatnak ki, és ezt kevesen tudják.
  • Az ivóvíz nem steril – számos nem patogén mikróbát tartalmaz.
  • Egészséges felnőtteknél ezek a mikróbák általában nem okoznak betegséget.
  • Legyengült immunrendszerű személyeknél ártalmatlan baktériumok is súlyos fertőzést okozhatnak.
  • Az elosztóhálózat, a vízvezetékek és a csapok belseje kedvező élőhelyet biztosít a baktériumoknak.
  • Az úgynevezett biofilm kialakulása az egyik legfőbb kockázati tényező az otthoni vízvezetékrendszerekben.
  • Szűrés, átfolyatás és rendszeres karbantartás csökkenti a kockázatot.

A csapvíz biztonságosságáról általában akkor gondolkodunk, ha valami láthatóan rossz – zavaros, szagos vagy elszíneződött a víz. A valódi kockázat azonban sokszor láthatatlan: a vízvezetékrendszerben és a csapokban megtelepedő mikróbák, amelyek egyébként ártalmatlannak számítanak, bizonyos emberek számára komoly egészségügyi fenyegetést jelenthetnek.

Koszos és tisztított csapvíz két külön pohárban a konyhai csap mellett
Sokszor csak akkor gondolkodunk el a csapvíz ihatóságán, ha koszosnak, szennyezettnek látjuk, ám a látszólag tiszta víz is rejt olyan mikróbákat, amelyek egyes személyeknél fertőzést okozhatnak. Fotó: New Africa /   shutterstock

Miért tartalmaz mikróbákat a csapvíz, ha ivóvíz minőségű?

Az ivóvíz-minőség azt jelenti, hogy a víz megfelel a jogszabályban meghatározott határértékeknek – nem azt, hogy steril. A víz fertőtlenítése klórral vagy más eljárással nem távolít el minden mikroorganizmust, csupán a patogén, azaz betegséget okozó baktériumok és vírusok számát csökkenti a biztonságos szint alá. A vízben ezután is maradnak nem patogén baktériumok, amelyek egészséges embereknek nem okoznak problémát.

A víz útja a vízmű szűrőitől a csapig hosszú: áthalad a fővezetékeken, az elosztóhálózaton, az épület saját vízvezetékrendszerén, majd a csapon. Ezen az úton a víz hőmérséklete változik, a csőfalon biofilm – baktériumokból álló vékony réteg – alakulhat ki, és a klórtartalom fokozatosan csökken. Minél hosszabb az út és minél idősebb a csőrendszer, annál több lehetőség van a mikróbák megtelepedésére.

Az otthoni vízvezetékrendszer tehát nem passzív csőhálózat, hanem élő mikrokörnyezet. Különösen azokban az épületekben jellemző ez, ahol a vizet csak időszakosan használják – nyaralók, ritkán lakott lakások –, ahol a csövek régiek, vagy ahol a vízmelegítő nem tartja következetesen a megfelelő hőmérsékletet.

Kinek és mikor válhatnak veszélyessé az egyébként ártalmatlan mikróbák?

Egészséges, felnőtt immunrendszer a csapvízben lévő nem patogén mikróbákkal általában gond nélkül megbirkózik. Vannak azonban olyan csoportok, amelyekben ugyanezek a mikróbák súlyos fertőzést okozhatnak. Ide tartoznak a kemoterápiában részesülő betegek, a szervátültetésen átesett, gyógyszeres immunszuppressziót szedők, a HIV-fertőzöttek, a csecsemők, a koraszülöttek és az idős, több alapbetegséggel küzdő személyek.

Erre a legszemléletesebb példa a Legionella pneumophila nevű baktérium, amely a csapvízben és a vízvezetékrendszerben él, és egészséges embereknél általában nem okoz bajt – legyengült immunrendszerű személyeknél azonban súlyos, akár halálos tüdőgyulladást, legionellózist válthat ki. A Legionella különösen a 25-45 fokos meleg vízben szaporodik el, ezért a nem megfelelően beállított vízmelegítők és a hosszú ideig álló meleg víz komoly kockázatot jelent.

Hasonlóan viselkednek egyes Pseudomonas törzsek, amelyek a csőrendszer falán és a csapok belsejében is megtelepednek. Egészséges embereknél nem okoznak fertőzést, de legyengült immunrendszerű betegeknél tüdő-, húgyúti vagy vérfertőzést idézhetnek elő. Kórházi környezetben ezért a csapok és a zuhanyzók fertőtlenítése rendszeres feladat.

A biofilm – a csőrendszer rejtett veszélye

A biofilm egy vékony, nyákszerű réteg, amelyet baktériumok hoznak létre a csőfalon, a csapok belsején és a vízmelegítők falán. A biofilmben élő baktériumok védettebbek a klórral és más fertőtlenítőszerekkel szemben, mint a szabadon úszó társaik – ezért a normál ivóvíz-kezelés nem mindig szünteti meg teljesen ezeket a telepeket.

A biofilm kialakulásának kedvez a nem megfelelő vízáramlás – például ha egy csapot hetekig nem nyitnak ki –, az alacsony víznyomás, az öregedő csőrendszer és a nem megfelelő hőmérséklet. A vízmelegítőt legalább 60 fokra kell beállítani, mert ezen a hőmérsékleten a Legionella és más kórokozók elpusztulnak. Az otthoni szűrőbetétek cseréjét szintén nem szabad elhanyagolni: a nem megfelelő időközönként cserélt szűrő maga is biofilm-forrássá válhat.

Hosszabb állás után – például nyaralás vagy üres lakás esetén – érdemes a csapot néhány percig folyatni, mielőtt az állott vízből innánk vagy azt főzésre használnánk. Ez az egyszerű lépés nagymértékben csökkenti a csőrendszerben felszaporodott mikróbák bevitelét.

Mit tehetünk a kockázat csökkentéséért?

Egészséges felnőtteknek a csapvíz általában nem jelent egészségügyi kockázatot, és különleges óvintézkedések nem szükségesek. Legyengült immunrendszerű személyeknél azonban célszerű orvossal egyeztetni arról, hogy szükséges-e a csapvíz szűrése vagy forralása ivás és fogmosás céljára.

Az otthoni vízvezetékrendszer rendszeres karbantartása – a csapszűrők időszakos cseréje, a vízmelegítő megfelelő hőmérsékletre állítása, a ritkán használt csapok rendszeres átfolyatása – hozzájárul ahhoz, hogy a csőrendszerben ne alakuljon ki kedvező közeg a mikróbák elszaporodásához.

Ha valakinél legyengült immunrendszer áll fenn, és tartósan visszatérő, megmagyarázhatatlan lázas állapotok, tüdőgyulladás vagy húgyúti fertőzések jelentkeznek, érdemes a kezelőorvosnak felvetni a csapvíz mint lehetséges fertőzésforrás vizsgálatát is – különösen, ha a lakásban régi csőrendszer vagy nem megfelelően karbantartott vízmelegítő van.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

