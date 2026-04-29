Megbetegíthet a csapvíz – így válhatnak veszélyessé az egyébként ártalmatlan mikróbák

Az ivóvíz nem steril – számos nem patogén mikróbát tartalmaz.

Egészséges felnőtteknél ezek a mikróbák általában nem okoznak betegséget.

Legyengült immunrendszerű személyeknél ártalmatlan baktériumok is súlyos fertőzést okozhatnak.

Az elosztóhálózat, a vízvezetékek és a csapok belseje kedvező élőhelyet biztosít a baktériumoknak.

Az úgynevezett biofilm kialakulása az egyik legfőbb kockázati tényező az otthoni vízvezetékrendszerekben.

Szűrés, átfolyatás és rendszeres karbantartás csökkenti a kockázatot.

A csapvíz biztonságosságáról általában akkor gondolkodunk, ha valami láthatóan rossz – zavaros, szagos vagy elszíneződött a víz. A valódi kockázat azonban sokszor láthatatlan: a vízvezetékrendszerben és a csapokban megtelepedő mikróbák, amelyek egyébként ártalmatlannak számítanak, bizonyos emberek számára komoly egészségügyi fenyegetést jelenthetnek.

Sokszor csak akkor gondolkodunk el a csapvíz ihatóságán, ha koszosnak, szennyezettnek látjuk, ám a látszólag tiszta víz is rejt olyan mikróbákat, amelyek egyes személyeknél fertőzést okozhatnak. Fotó: New Africa / shutterstock

Miért tartalmaz mikróbákat a csapvíz, ha ivóvíz minőségű?

Az ivóvíz-minőség azt jelenti, hogy a víz megfelel a jogszabályban meghatározott határértékeknek – nem azt, hogy steril. A víz fertőtlenítése klórral vagy más eljárással nem távolít el minden mikroorganizmust, csupán a patogén, azaz betegséget okozó baktériumok és vírusok számát csökkenti a biztonságos szint alá. A vízben ezután is maradnak nem patogén baktériumok, amelyek egészséges embereknek nem okoznak problémát.

A víz útja a vízmű szűrőitől a csapig hosszú: áthalad a fővezetékeken, az elosztóhálózaton, az épület saját vízvezetékrendszerén, majd a csapon. Ezen az úton a víz hőmérséklete változik, a csőfalon biofilm – baktériumokból álló vékony réteg – alakulhat ki, és a klórtartalom fokozatosan csökken. Minél hosszabb az út és minél idősebb a csőrendszer, annál több lehetőség van a mikróbák megtelepedésére.

Az otthoni vízvezetékrendszer tehát nem passzív csőhálózat, hanem élő mikrokörnyezet. Különösen azokban az épületekben jellemző ez, ahol a vizet csak időszakosan használják – nyaralók, ritkán lakott lakások –, ahol a csövek régiek, vagy ahol a vízmelegítő nem tartja következetesen a megfelelő hőmérsékletet.