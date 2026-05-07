Nyararlás: zavartalan nyári menetrendek, de van, ahol már látni a kerozin felárat

Az IBUSZ tájékoztatása szerint a nyári szezon zavartalanul megkezdődött, charter járatai menetrend szerint közlekednek, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, jelenleg nincs kerozinhiány, és valamennyi meghirdetett desztináció elérhető. Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetben semmi nem indokolja az utazások lemondását vagy elhalasztását.

Nyaralás: van, ahol már látni a kerozin felárat

Nyaralás: van, ahol már látni a kerozin felárat

A légitársaságok visszajelzései alapján minden, az IBUSZ által szervezett járat a tervek szerint közlekedik. A társaság a nyári szezon kapacitásait már hónapokkal ezelőtt lekötötte, így az utazások folyamatosan biztosítottak. Az IBUSZ programjai elsősorban Smartwings charter járatokkal, valamint a Wizz Air menetrend szerinti járatain előre lefoglalt csoportos helyekkel valósulnak meg, amely stabil és kiszámítható működési hátteret biztosít a nyári szezonban.

Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyag-ellátás, hanem az üzemanyagárak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. A vonatkozó jogszabályok és az Általános Szerződési Feltételek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az üzemanyagár-emelkedésből eredő többletköltségek egy része az utasok felé érvényesíthető legyen. Ennek mértéke az aktuális kerozindíjtól, az adott úticél távolságától és a járatok fogyasztásától függ.

A légitársaságoktól kapott tájékoztatások alapján jelenleg az alábbi kerozin-felárak merülhetnek fel személyenként a legkeresettebb charteres üdülőterületekre: Budapest–Antalya 16 200 Ft, Debrecen–Antalya 17 200 Ft, Rodosz 16 200 Ft, Chania 15 500 Ft, Zakynthos 12 500 Ft, Kefalonia 13 000 Ft, Korfu 10 500 Ft, Mallorca 17 400 Ft, Preveza (Lefkada) 12 500 Ft, Barcelona 10 600 Ft, Burgasz 6 000 Ft, Larnaca 13 800 Ft, Athén (Tolo) 8 100 Ft.

Az IBUSZ ugyanakkor saját döntése alapján a június 26-ig induló járatok esetében nem érvényesíti ezeket a díjkülönbözeteket utasai felé, hanem a többletköltséget átvállalja a légitársaságok irányába. A június 26. utáni időszakra vonatkozó kerozindíjakról jelenleg még nincs végleges információ, ezért egyelőre nem állapítható meg, hogy szükség lesz-e a különbözet részleges vagy teljes érvényesítésére.

Bízunk abban, hogy a jelenlegi szint feletti további emelkedésre már nem kerül sor, a nemzetközi helyzet és a kerozinárak fokozatosan stabilizálódnak, így kerozin-felár bevezetése sem válik indokolttá

– mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója.