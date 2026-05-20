Te sem tudsz ellenállni? Így lesz mennyeien finom a chilis bab

Nagyon fontos a megfelelő alap elkészítése a chilis babhoz.

Extra hozzávalókkal is megbolondíthatjuk ezt a pikáns fogást.

Egy aromás fűszerrel igazán egyedi ízvilágot érhetünk el.

A chilis bab tipikusan olyan étel, amelyet sokan sokféleképpen készítenek. Habár egyszerűnek tűnhet, ezt az ételt is el lehet rontani. Hogy mindenképpen sikerüljön, és a szokottnál is finomabb legyen, a laktató fogás elkészítésekor érdemes pár trükköt bevetni, amitől nemcsak mi, de nagy valószínűséggel a család minden tagja megnyalja majd mind a tíz ujját.

Több trükkel is megbolondíthatjuk a chilis babot.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Készítsük el a tökéletes chilis babot!

A babos étel kapcsán nagyon fontos, hogy legyen egy jó alapunk. Ehhez az első lépés a hagyma megdinsztelése, akár karamellizálása, aminek közepette a friss és szárított chilit, valamint ízlés szerint fokhagymát is tehetünk a serpenyőbe. Amikor a konyhát belengik a mennyei illatok, akkor jöhet a sűrített paradicsom és a többi fűszer.

A másik titok a legfontosabb hozzávalóban, a babban rejlik. A legtöbben egyféle hüvelyest használunk fel a népszerű egytálételhez, ám amitől valóban különleges lesz a chilis finomság, ha többféle babból készítjük azt. A vörös mellé tehát bátran tegyünk tarka vagy akár fekete és fehérbabot is. Ettől egyedi ízvilágot kaphat az étel, ráadásul látványra is különleges lesz, így még azok számára is vonzóvá válhat az ebéd, akik különösebben nem rajonganak a chilis babért.

Extra hozzávalók a chilis babhoz Vegyes bab használatánál is nagyobb konyhai fortély a sör felhasználása, amely sok szempontból értékes folyadék. A barna sör például olyan ízt kölcsönöz a chilis babnak, amiről a legnagyobb gasztroguruk is csak álmodni tudnak. Egy másik bevált praktika az édesítés, amit megtehetünk némi barna cukorral vagy 1-2 kocka étcsokoládéval. Ez utóbbival mélyíthetjük az ízeket, és az édesség mellett némi keserű aromát is adhatunk a chilis babnak, ami ellensúlyozhatja a paradicsom savasságát és a csípősséget. Fontos, hogy ezeket ne a chilis bab készítése közben, hanem a főzés végén adjuk az ételhez.

Ha az igazi ínyencek közé tartozunk, ne fogjuk vissza magunkat. A laktató fogást egy extra fűszerrel, méghozzá fahéjjal is feldobhatjuk. Akármilyen furcsán hangzik, az aromás alapanyag tényleg megbolondítja a készülő csemegét, amelyből a család összes tagja duplán fog szedni magának. Ehhez azonban a tippek megfogadásán túl érdemes betartani a következő alapvető szabályt is: az ételt főzzük lassan, hogy az ízek tökéletesen összeérjenek, és ha lehet, csak másnap tálaljuk, hogy addig teljesen beérjen az étel.