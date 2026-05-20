Gólyahír: gyermeket vár az Exatlon sztárja

Elképesztő hírrel dobogtatták meg a rajongók szívét az Exatlon harmadik évadának sztárjai, ugyanis a nemrég összeházasodott Halász Vivien és Kővári Viktor bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják.
Életünk legnagyobb öröme!
Egy apró csoda hamarosan érkezik!
5 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy egy műsor ekkora ajándékot hoz majd az életünkbe.
Azóta volt lánykérés , esküvő , összeköltözés , most pedig úton van a trónörökös!
Még fel sem fogtuk igazán, mekkora boldogság vár ránk, de azt már most tudjuk, hogy a szívünk soha nem volt még ennyire tele szeretettel.
Alig várjuk, hogy végre a karjainkban tarthassuk a kis csodánkat, és együtt kezdjük el életünk legszebb kalandját… hárman.
– írták a bejelentő poszthoz, amihez csak úgy özönlöttek a gratulációk.
