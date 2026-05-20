Itt az SZJA-szezon vége: eddig lehet nyilatkozni a NAV-nál!

A halogató típusoknak jó hír, hogy még nem késtek el semmivel. Összegyűjtöttük, hogy hol és meddig lehet elintézni a mai napon személyesen, telefonon, illetve online az SZJA-bevallás véglegesítését és az 1+1% felajánlását!

Ma éjfélig módosíthatók az SZJA-tervezetek az eSZJA oldalon. / Fotó: nav.gov.hu

Meddig és hol véglegesíthetők az idei SZJA-tervezetek?

A NAV felkészült a határidő lejárta előtti rohamra, így mind a személyes ügyfélszolgálatokon, mind a telefonos Infóvonalon meghosszabbított munkaidőben várják az adózókat:

aki papíralapon nyilatkozik, vagy személyes segítségre van szüksége, az a NAV központi ügyfélszolgálatain ma - május 20. - 8:30-tól egészen 18:00 óráig tud segítséget kérni a bevallási tervezet átnézésében és módosításában, az adó befizetésében vagy a visszaigénylési folyamat elindításában, illetve a digitális ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu+ regisztrációban.

A NAV Infóvonala a 1819-es számon (külföldről: +36 (1) 461-1819) 8:30-tól egészen 20:00 óráig hívható. 16:00 óra után kizárólag az SZJA-bevalláshoz kapcsolódó menüpontok lesznek elérhetők.

Az online felületen (eSZJA) történő jóváhagyás, módosítás, valamint a papíralapú bevallások postára adásának abszolút határideje ma, május 20-án 23:59-kor lejár. A határidő után beküldött nyilatkozatok érvénytelenek lesznek.

Kinek válik automatikusan érvényessé és kinek van mindenképp teendője az adóbevallással?

Nem mindenkinek kötelező hozzányúlnia az adóhivatal által készített tervezetekhez. Van, akinek anélkül is automatikusan érvényessé válik-maximum a kedvezményektől esik el. Vannak viszont, akiknek mindenképp ki kell egészíteni a tervezeteket május 20-án éjfélig:

Adózói státusz Teendő május 20-án Mi történik, ha nem csinálunk semmit? Magánszemélyek Ellenőrzés, szükség esetén módosítás. A tervezet automatikusan érvényes bevallássá válik ma éjfélkor. Egyéni vállalkozók Kötelező kiegészíteni és beküldeni! Nem válik automatikusan bevallássá, elmulasztása szankciókkal járhat. Mezőgazdasági őstermelők Kötelező kiegészíteni és önállóan beküldeni! Nem válik automatikusan bevallássá. Áfafizetésre kötelezettek Kötelező kiegészíteni és beküldeni! Nem válik automatikusan bevallássá.

Mikor kell mindenképpen módosítani magánszemélyként is?

A NAV csak a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokra lát rá. Ha 2025-ben az alábbiakból származott bevételünk, ma éjfélig manuálisan be kell írni azt a tervezetbe:

ingatlan bérbeadása,

ingatlan eladása,

bármilyen egyéb, nem kifizetőtől származó külön jövedelem.

Mi a teendő, ha adótartozásunk van?

Akinek az adóegyenlege negatív, azaz fizetnie kell a NAV-nak, azt is ma éjfélig pótlékmentesen kell rendezni. Akinek ez összeg megterhelő, 500.000 Ft alatti tartozás esetén, a bevallás megfelelő mezőjébe egyetlen szám beírásával (1-től 12-ig) kérhet akár 12 havi pótlékmentes részletfizetést. 500.000 Ft feletti tartozás esetén pedig úgynevezett fizetési könnyítési eljárást lehet kezdeményezni a hivatalnál.