Itt az SZJA-szezon vége: eddig lehet nyilatkozni a NAV-nál!

A halogató típusoknak jó hír, hogy még nem késtek el semmivel. Összegyűjtöttük, hogy hol és meddig lehet elintézni a mai napon személyesen, telefonon, illetve online az SZJA-bevallás véglegesítését és az 1+1% felajánlását!
A NAV felkészült a határidő lejárta előtti rohamra, így mind a személyes ügyfélszolgálatokon, mind a telefonos Infóvonalon meghosszabbított munkaidőben várják az adózókat:
Nem mindenkinek kötelező hozzányúlnia az adóhivatal által készített tervezetekhez. Van, akinek anélkül is automatikusan érvényessé válik-maximum a kedvezményektől esik el. Vannak viszont, akiknek mindenképp ki kell egészíteni a tervezeteket május 20-án éjfélig:
Adózói státusz
Teendő május 20-án
Mi történik, ha nem csinálunk semmit?
|Magánszemélyek
|Ellenőrzés, szükség esetén módosítás.
|A tervezet automatikusan érvényes bevallássá válik ma éjfélkor.
|Egyéni vállalkozók
|Kötelező kiegészíteni és beküldeni!
|Nem válik automatikusan bevallássá, elmulasztása szankciókkal járhat.
|Mezőgazdasági őstermelők
|Kötelező kiegészíteni és önállóan beküldeni!
|Nem válik automatikusan bevallássá.
|Áfafizetésre kötelezettek
|Kötelező kiegészíteni és beküldeni!
|Nem válik automatikusan bevallássá.
A NAV csak a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokra lát rá. Ha 2025-ben az alábbiakból származott bevételünk, ma éjfélig manuálisan be kell írni azt a tervezetbe:
Akinek az adóegyenlege negatív, azaz fizetnie kell a NAV-nak, azt is ma éjfélig pótlékmentesen kell rendezni. Akinek ez összeg megterhelő, 500.000 Ft alatti tartozás esetén, a bevallás megfelelő mezőjébe egyetlen szám beírásával (1-től 12-ig) kérhet akár 12 havi pótlékmentes részletfizetést. 500.000 Ft feletti tartozás esetén pedig úgynevezett fizetési könnyítési eljárást lehet kezdeményezni a hivatalnál.
Az adónkból felajánlhatunk 1%-ot egy regisztrált civil szervezetnek, alapítványnak, további 1%-ot pedig egy technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak. A határidő itt is szigorúan május 20. éjfél. A késve beadott nyilatkozat automatikusan érvénytelen.
