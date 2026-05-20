Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt az SZJA-szezon vége: eddig lehet nyilatkozni a NAV-nál!

NAV
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 12:25 / FRISSÍTÉS: 2026. május 20. 12:25
szja-tervezetszja-bevallás
Ma lehet utoljára véglegesíteni az adóbevallásokat és felajánlani az adó 1+1%-át. Bár a NAV több mint 2,2 millió SZJA-bevallást már fogadott, az utolsó napon még százezrek rohamára számít.
Bors
A szerző cikkei

A halogató típusoknak jó hír, hogy még nem késtek el semmivel. Összegyűjtöttük, hogy hol és meddig lehet elintézni a mai napon személyesen, telefonon, illetve online az SZJA-bevallás véglegesítését és az 1+1% felajánlását!

Ma véget ér az idei SZJA-szezon, eddig lehet véglegesíteni az adóbevallásokat.
Ma éjfélig módosíthatók az SZJA-tervezetek az eSZJA oldalon. / Fotó: nav.gov.hu

Meddig és hol véglegesíthetők az idei SZJA-tervezetek?

A NAV felkészült a határidő lejárta előtti rohamra, így mind a személyes ügyfélszolgálatokon, mind a telefonos Infóvonalon meghosszabbított munkaidőben várják az adózókat:

  • aki papíralapon nyilatkozik, vagy személyes segítségre van szüksége, az a NAV központi ügyfélszolgálatain ma - május 20. - 8:30-tól egészen 18:00 óráig tud segítséget kérni a bevallási tervezet átnézésében és módosításában, az adó befizetésében vagy a visszaigénylési folyamat elindításában, illetve a digitális ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu+ regisztrációban.
  • A NAV Infóvonala a 1819-es számon (külföldről: +36 (1) 461-1819) 8:30-tól egészen 20:00 óráig hívható. 16:00 óra után kizárólag az SZJA-bevalláshoz kapcsolódó menüpontok lesznek elérhetők.
  • Az online felületen (eSZJA) történő jóváhagyás, módosítás, valamint a papíralapú bevallások postára adásának abszolút határideje ma, május 20-án 23:59-kor lejár. A határidő után beküldött nyilatkozatok érvénytelenek lesznek.

Kinek válik automatikusan érvényessé és kinek van mindenképp teendője az adóbevallással?

Nem mindenkinek kötelező hozzányúlnia az adóhivatal által készített tervezetekhez. Van, akinek anélkül is automatikusan érvényessé válik-maximum a kedvezményektől esik el. Vannak viszont, akiknek mindenképp ki kell egészíteni a tervezeteket május 20-án éjfélig:

Adózói státusz

Teendő május 20-án

Mi történik, ha nem csinálunk semmit?

MagánszemélyekEllenőrzés, szükség esetén módosítás.A tervezet automatikusan érvényes bevallássá válik ma éjfélkor.
Egyéni vállalkozókKötelező kiegészíteni és beküldeni!Nem válik automatikusan bevallássá, elmulasztása szankciókkal járhat.
Mezőgazdasági őstermelőkKötelező kiegészíteni és önállóan beküldeni!Nem válik automatikusan bevallássá.
Áfafizetésre kötelezettekKötelező kiegészíteni és beküldeni!Nem válik automatikusan bevallássá.

Mikor kell mindenképpen módosítani magánszemélyként is?

A NAV csak a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokra lát rá. Ha 2025-ben az alábbiakból származott bevételünk, ma éjfélig manuálisan be kell írni azt a tervezetbe:

  • ingatlan bérbeadása,
  • ingatlan eladása,
  • bármilyen egyéb, nem kifizetőtől származó külön jövedelem.

Mi a teendő, ha adótartozásunk van?

Akinek az adóegyenlege negatív, azaz fizetnie kell a NAV-nak, azt is ma éjfélig pótlékmentesen kell rendezni. Akinek ez összeg megterhelő, 500.000 Ft alatti tartozás esetén, a bevallás megfelelő mezőjébe egyetlen szám beírásával (1-től 12-ig) kérhet akár 12 havi pótlékmentes részletfizetést. 500.000 Ft feletti tartozás esetén pedig úgynevezett fizetési könnyítési eljárást lehet kezdeményezni a hivatalnál.

Ma még felajánlható az adó 1+1%-a is

Az adónkból felajánlhatunk 1%-ot egy regisztrált civil szervezetnek, alapítványnak, további 1%-ot pedig egy technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak. A határidő itt is szigorúan május 20. éjfél. A késve beadott nyilatkozat automatikusan érvénytelen.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu