Totális beégés? Meghan Markle svájci beszédén több volt a fotós, mint a közönség

Harry herceg felesége, Meghan Markle érzelmes beszédet mondott Svájcban arról, mennyire fontos megvédeni a gyerekeket az online veszélyektől. A hercegné nyitotta meg a The Lost Screen Memorial emlékhelyet Genf Place des Nations terén, ahol ötven kivilágított installáció volt kiállítva. Mindegyik egy olyan gyermek telefonjának lezárt képernyőjét mutatja be, aki online bántalmazás vagy digitális ártalmak következtében vesztette életét.
Az eseményt az Archewell Foundation és a World Health Organization szervezte. Meghan mellett jelen volt Tedros Adhanom Ghebreyesus, több egészségügyi vezető, miniszterek és olyan családok is, akiket személyesen érintett az online zaklatás tragédiája. Az installációt először tavaly áprilisban mutatták be New Yorkban, a No Child Lost to Social Media kampány részeként. Genfben május 22-ig, az Egészségügyi Világközgyűlés hetében lesz látható.
Meghan a beszédében így fogalmazott:
Mögöttem áll a The Lost Screen Memorial.
Nem statisztikák.
Nem avatarok.
Nem adatpontok.
Gyermekek.
Minden név egy olyan gyereké volt, akit mérhetetlenül szerettek. Egy gyereké, akinek a nevetése egykor betöltötte a konyhát. Akinek a cipője ott várta a bejárati ajtónál. Akinek a jövője egykor határtalannak tűnt
Bár a beszéd rendkívül megrázó volt, a fotók alapján szemmel látható volt, hogy csak nagyon kevesen gyűltek össze a hercegné beszédére. A közösségi médiában terjedő fotókon csupán néhány ember látható a közönségben, és egy X-felhasználó „szegény nőnek” nevezte Meghant a kis tömeg miatt.
Mások azt írták:
El tudod képzelni, hogy elrepülsz Svájcig, és ekkora tömeg vár?
- írta egy felhasználó.
Egy másik kommentelő szerint pedig inkább csak arra járó embereknek tűntek.
Bár nem gyűlt össze hatalmas tömeg, Meghan üzenete sokak szerint rendkívül fontos volt.
Mind Meghan, mind férje, Harry herceg, aki nem vett részt az eseményen - régóta elkötelezetten küzdenek azért, hogy megvédjék a gyermekeket a közösségi média káros hatásaitól - írja az Express.
