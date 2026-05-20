„A seggberúgást is meg lehet szokni” – Mutatjuk Scherer Péter és Mucsi Zoltán legendás jeleneteit

Vannak színészek, akiknek nincs igazából szükségük ilyen földi hiúságokra, mint a forgatókönyv, hisz ő maguk képesek kútfőből olyan szövegeket megalkotni, hogy egyszerűen szakadunk a röhögéstől. Még jobb, amikor két színész energiái pont tökéletesen kiegészítik egymást. Scherer Péter és Mucsi Zoltán pont ezt képviselték. Nem csak szakmailag működtek jól együtt, hanem a magánéletben is jó barátok voltak – ahogy Scherer Péter halála előtt fogalmazott egy interjúban: „Ha meghalok, a Zolit fogom először felhívni”. Összesen hat Jancsó Miklós filmben dolgoztak együtt, ezekben a humoros párost, Kapát és Pepét alakították és minden másodpercüket imádjuk.

A Scherer Péter-Mucsi Zoltán duó legismertebb alakításai a Jancsó Miklós-filmekben láthatóak (Fotó: IMDb)

Scherer Péter meghalt, de Mucsi Zoltánnal alkotott jeleneteik örökül maradtak nekünk

Ne fütyülj!

Ugye, hogy nem lepődünk meg, hogy ez a jelenet a listán van? Ha Mucsi és az elhunyt Scherer közös projektjeiről beszélünk, akkor a Jancsó Miklós-filmek egyik legismertebb darabja, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, mely a maga burleszkes, humoros formájában mutatja be a szocializmust követő demokratikus-kapitalista kilencvenes éveket Magyarországon. Itt jól látható a kettejük erős dinamikája. Mucsi a megszokott vad, nyers, magyarosan vehemens stílusát, Scherer pedig a a csendes, megszólalni is alig merő, érzékeny Pepét hozta. Ezután a klip után senki nem akarna már csak úgy füttyögni, helyette befetéma van – igazi zsenialitásra vall egy ilyen jelenetet csípőből improvizálva lenyomni.

Kell egy Andaxin?

Ugyanennek a filmnek van egy viccesre vett, de a nap végén igen erős jelenete, amikor Pepe levetné magát a hídról, de Kapa – a maga módján – átveszi a pszichológus szerepet és lebeszéli róla. Ebben látszik, amikor Pepe jelenetről jelenetre elfojtott dühe egyszer csak előtör és pár másodpercre ő veszi át az őrjöngő szerepet, nyilván csak azért, hogy Kapa elmondja, hogy nincsen neki semmi baja.

A seggberúgást is meg lehet szokni

Jancsó Miklós egy másik híres darabja az Anyád! A szúnyogok, melyben a híres duó ismét magára öltötte közkedvelt szerepét. Ebben egyebek között Kapa ad némi történelem leckét Pepének, de a konklúzió a magyarázat vége felé egészen a homályba simul. Az viszont, ahogy ezt előadják, az ordítás és az ártatlan kérdések, melytől valahogyan csak még jobban fokozódik a helyzet, tényleg egy könnyezve röhögős jelenetet eredményez végül.