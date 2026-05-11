Nem tudod, hova parkoltál? Meglepően egyszerű, jól bevált trükk, hogy megtaláld az autód

Vannak, napok amikor semmi nem jön össze. Még az autó megtalálása a parkolóban is kihívást jelent. Sokan jártak már úgy, hogy tehetetlenül álltak az autók között, és hiába nyomogatták a kocsikulcs gombját, sehogy sem akart pittyegni az autó. Szerencsére a megoldás mindig kéznél (vagy inkább fejnél) van.

Lehet, hogy már félálomban is tökéletesen tudunk parkolni, de nem árt emlékezni, hogy hol hagytuk az autót. Biztos sokunkkal előfordult már, hogy egy fárasztó munkanap után fogalmunk sem volt a kocsink hollétéről. Ráadásul hiába nyomtuk a kulcstartón a távirányító gombját, mégsem hallottuk az ismerős hangot, ami segítene megtalálni a járművet. Ez azért van, mert a rádióadó hatótávolságának maximuma csak 20 méter körüli, és az autónk valószínűleg kívül esik ezen a tartományon. Ilyenkor jól jön, ha használjuk a fejünket és az általános iskolából hozott fizika tudásunkat, még mielőtt idegbajt kapnánk és bevetünk egy autó megtaláló trükköt.

Autó megtalálása a parkolóban: a hatótáv növeléséhez szó szerint a fejünket kell használni

Az autónyitók csak kis hatótávolságú jeleket képesek küldeni, amik csak 5-20 méteres sugárban tudnak kommunikálni a zárba épített vevőegységgel. Bármennyire is röhejesen hangzik, ha az állunkhoz tartjuk a kulcsot, azzal megnövelhetjük a rádióhullám hatótávolságát. Az agyunk ugyanis nagy százalékban tartalmaz vizet. A kulcs 315 vagy 433 MHz-es frekvenciájú rádiójeleket bocsát ki, amelyek a vízmolekulákban dipólusos rezgéseket keltenek, ezek a rezgések aztán továbbadják és felerősítik a jelet, így tuladonképpen két lábon járó antennákat csinálva belőlünk. Egyszer, a szép emlékű MythBusters című műsorban is tesztelték, és igazolták, hogy ez akár 2-3-szoros hatótáv-növekedést okozhat. Aki esetleg ódzkodik attól, hogy rádióhullámok menjenek keresztül a fején, az kipróbálhatja egy palack ásványvízzel is. Ugyanolyan jól fog működni.