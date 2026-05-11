Fekete Pákó: „Az a küldetésem, hogy örömet szerezzek”

Lapite Oludayo harminc évvel ezelőtt költözött hazánkba. A Fekete Pákó művésznéven híressé vált didikirály a napokban ünnepelte az ötvenedik születésnapját, ahol csak a legszűkebb család és baráti kör volt jelen.

Fekete Pákó és párja már nyolc éve élnek boldog párkapcsolatban (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Fekete Pákó: „Lezártam az életem ezen korszakát”

Pákó az egyetemet hátrahagyva gyorsan a színpadon találta magát, és sokáig szórakoztatta a közönséget. A hirtelen jött siker azonban hamar elillant, és Pákó a gödör alján találta magát. Élete legnehezebb időszakában ismerte meg a párját.

Gyöngyivel valóban akkor találkoztam, amikor nagyon lent voltam. Ő volt az egyedüli, aki bátorított, és azt mondta, képes vagyok arra, amit egyszer már elértem. Nehéz volt megtapasztalni, hogy milyen az, amikor senki nem kíváncsi rád. A haverok, a barátok hirtelen eltűntek, de nem akarok már ezzel foglalkozni, lezártam az életem ezen korszakát. Az igazság az, hogy szükségem volt Gyöngyi tanácsaira, mert az európai mentalitás és gondolkodásmód eltér attól, amit én otthonról hoztam. Szabad lelkületű ember vagyok, itt viszont más az értékrend

Fekete Pákó párja nyolc éve nyújt támaszt az afrikai származású sztárnak, nemrég pedig egy életre szóló élményben részesítette születésnapján.

„A páromra bíztam a születésnapomat, aki a kedvenc ételeimet készítette el” – kezdte a hot!-nak Pákó. „Egusi levest (ami kicsit hasonlít a csirkepörkölthöz) és pounded yamot. Gyerekkoromban, amikor édesanyám ezeket készítette, mindig nagyon boldog voltam, így különös jelentőséggel bírt, hogy Gyöngyi most ezzel lepett meg.”

Komonyi Zsuzsi partnereként Fekete Pákó A Nagy Duett műsora alatt jött rá igazán, hogy az embereknek szüksége van rá (Fotó: hot! magazin/TV2)

„Tisztában vagyok azzal, hogy nem tudok énekelni”

Pákó azt is elárulta, hogy nem kereste a szerelmet. Meglepte Gyöngyi nyíltsága és az, hogy valóban hitt benne. Számára ez volt a legnagyobb segítség.

Sokáig nem is vágytam kapcsolatra, mert rosszul éltem meg, hogy férfiként nem tudtam volna eltartani azt, aki fontos a számomra. A hosszú, boldog párkapcsolat egyik alapja az, hogy az embernek nincsenek anyagi gondjai. Gyöngyinek köszönhetem, hogy újra felépítettem magam. Azt mondta: „Írj egy dalt!” Aztán a semmiből jött egy reklámfelkérés; a cég vezetőjének az unokahúga készítette a reklám szövegét, és neki köszönhetem a Pusz pusz című slágert is

– tette hozzá Pákó, aki ekkor jött rá, hogy a sors egy fontos feladattal bízta meg, mégpedig azzal, hogy közönségének szerezzen örömöt.