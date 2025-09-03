Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Meghökkentő bűntény: kellemetlen meglepetésben volt része egy autó tulajdonosának

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 10:35
Megdöbbentő történetről számoltak be.

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán megdöbbentő történetet osztottak meg. Eszerint egy 26 éves férfi órákon át vezetett és rendkívül elfáradt, ezért Budapest belvárosában kiszállt a járműből és egy padon pihent le. A sofőr elaludt, majd amikor felébredt, rájött, hogy ellopták az autóját. Ez azonban nem egyszerű autólopás volt, a járműben pihent a sofőr útitársa, egy nő is. 

Kellemetlen meglepetésben volt része egy autó tulajdonosának / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A kamerafelvételek szerint egy ismeretlen érkezett a helyszínre, beült az autóba, majd elhajtott vele. A részletek még nem tisztázottak, a nő szerint a férfi féltékenysége okán hajtott el vélt riválisa kocsijával és vele. Az áldozat és az elkövető valószínűleg ismerték egymást, ahogyan a női utast is. A tolvaj és a nő útközben összevesztek, ezért Soroksáron elváltak az útjaik. Az V. kerületi nyomozók ezután gyorsan megtalálták az ellopott autót.

Lopás bűntettével gyanúsították meg a párost, szabadlábon védekezhetnek

- tették hozzá a bejegyzésben.

 

