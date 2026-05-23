Újabb tragédia: egy elhagyott épület tetejéről zuhant a mélybe egy 16 éves lány

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 12:15
Hiába rohantak a mentők a lezuhant lányhoz, azonnal szörnyethalt.

Egy 16 éves lány péntek este életét vesztette, miután lezuhant egy elhagyatott épület tetejéről Nagyvárad belvárosában, a Vasile Alecsandri és az Independenţei utcát összekötő aluljáró környékén – írja az Agerpres.

Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A Bihar megyei rendőrség péntek esti közleménye szerint a hatóságokat 21 óra 29 perckor értesítették a balesetről az 112-es segélyhívó számon.

A rendőrök megállapították, hogy egy 16 éves Vizesgyán (Toboliu) községből származó lányról van szó, aki a zuhanást követően életét vesztette.

 

A lány sérülései azonnali halált okoztak, a kiérkező mentőegység semmit nem tehetett már az életéért – nyilatkozta az Agerpresnek Hadrian Borcea, a Bihar megyei sürgősségi kórház osztályvezető orvosa.

A lány halálának pontos okát boncolás nyomán fogják megállapítani - írta a Maszol.ro.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
