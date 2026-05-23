Újabb tragédia: egy elhagyott épület tetejéről zuhant a mélybe egy 16 éves lány

Egy 16 éves lány péntek este életét vesztette, miután lezuhant egy elhagyatott épület tetejéről Nagyvárad belvárosában, a Vasile Alecsandri és az Independenţei utcát összekötő aluljáró környékén – írja az Agerpres.
A Bihar megyei rendőrség péntek esti közleménye szerint a hatóságokat 21 óra 29 perckor értesítették a balesetről az 112-es segélyhívó számon.
A rendőrök megállapították, hogy egy 16 éves Vizesgyán (Toboliu) községből származó lányról van szó, aki a zuhanást követően életét vesztette.
A lány sérülései azonnali halált okoztak, a kiérkező mentőegység semmit nem tehetett már az életéért – nyilatkozta az Agerpresnek Hadrian Borcea, a Bihar megyei sürgősségi kórház osztályvezető orvosa.
A lány halálának pontos okát boncolás nyomán fogják megállapítani - írta a Maszol.ro.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
