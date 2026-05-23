Lopakodó gyilkos a konyhádban: Súlyos figyelmeztetést adott ki a szívsebész, ez az étel lassan megöl

A statisztikák könyörtelenek: a szívbetegség a mai napig az első számú halálok, éppen ezért nem mindegy, hogy mi kerül a tányérunkra. Dr. Philip Ovadia szívsebész pályafutása alatt már több ezer életmentő műtétet hajtott végre, így pontosan tudja, hogyan néz ki belülről egy tönkretett szervezet. A doktor most egy olyan mindennapi élelmiszercsoportra mutatott rá, ami szép csendben, észrevétlenül gyilkolja a szíveket.

A szívbetegség ma is a legfőbb gyilkos, pedig sokszor magunk hordjuk haza a bajt a boltokból

Nem a zsír okozza a legtöbb szívbetegséget, hanem a feldolgozott szénhidrát

A legtöbben azonnal a vörös húsokra, a túl sok sóra vagy a zsíros ételekre gondolnak, ha a szív- és érrendszeri betegségek kerülnek szóba. Dr. Ovadia szerint azonban sokkal nagyobb veszély leselkedik ránk, mégpedig a finomított, ultrafeldolgozott szénhidrátok képében.

Ez az étel inzulinrezisztenciát okoz, krónikus gyulladást indít el, és lassan elpusztítja a szívedet

– kongatta meg a vészharangot a sebész.

Egészségesnek hazudott mérgek a kosaradban

A legnagyobb csapda, hogy a marketingesek sokszor pont az ellenkezőjét hitetik el velünk. A gyanútlan vásárló azt hiszi, jót tesz magával, pedig csak közelebb kerül a műtőasztalhoz.

Még az egészségesként reklámozott élelmiszerek is, mint az alacsony zsírtartalmú granola, a teljes kiőrlésű kenyér és a puffasztott rizs is tele vannak ezekkel a finomított szénhidrátokkal. Ezek az ételek újra és újra megdobják a vércukrodat és az inzulinszintedet, elősegítik a krónikus gyulladást, és növelik a belső szervi zsírok lerakódását

– magyarázta Dr. Ovadia.

A tiltólistára így nemcsak a fehér kenyér, a sós kekszek vagy a csipszek kerültek fel, hanem az olyan hétköznapi kedvencek is, mint a tésztafélék, az ízesített joghurtok, a gyümölcslevek, az instant zabkásák és a müzliszeletek. A professzor szerint ezek a finomságok felelősek azért a plakk-képződésért, ami végül infarktushoz vezet.

Pontosan azt a gyulladásos környezetet teremtik meg, amelyből az a puha, instabil plakk képződik, amit minden héten látok a műtőasztalon, amikor infarktusos betegeket operálok

– tette hozzá a drámai részletet a szívsebész.