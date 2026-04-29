Így lesz élénkzöld a gyeped: filléres trükk, amitől a szomszédod sárgulni fog az irigységtől

Sokunk álma, hogy tökéletes, az angol parkokat idéző pázsit lepje el az udvarunk. Ahogy beköszöntött a tavasz, úgy magyar családok ezrei vágtak bele a kertészkedésbe, amibe a gyep ápolása, a fűnyírás is beletartozik. Egy brit szakértő szerint egy pofon egyszerű módszerrel gyönyörű, élénkzöld gyepet varázsolhatunk a kertünkbe. Mutatjuk a trükköt.
Aki él-hal a kertészkedésért, pontosan tudja, hogy milyen nehéz meló helyrehozni a téli fagyok után a pázsitot. A meleg idő beköszöntével a legtöbben rohannak a kertészeti szaküzletbe, hogy méregdrága vegyszerekkel új életet leheljenek a lefagyott, barnás, kopottas fűszálakba. Egy brit kertészeti szakértő szerint azonban olcsón, egy egyszerű házi módszerrel és némi odafigyeléssel is élénkzöld gyepet varázsolhatsz a kertedbe.
Ha sok eső éri, rövid idő alatt centiket képes magasodni a fűtakaró. A legtöbben elkövetik azt a hibát, hogy amint jobb lesz az idő, egyből a fűnyíróhoz nyúlnak, pedig a fűnyírás szabályai szerint meleg időben nem szabad túlságosan visszavágni a gyepet. A hosszabb fűszálak leárnyékolják a talajt, így az lassabban szárad ki, esélyt adva a gyökereknek, hogy mélyebbre ereszkedjenek.
Előfordul, hogy a gyep kinézete is változik, ám az elsárguló pázsit ellen is létezik természetes módszer, amely nem más, mint a talaj levegőztetése. Egy egyszerű vasvilla csodákra képes, ha a kemény földbe lyukakat fúrsz, amelyeken keresztül a víz könnyebben bejuthat a talaj mélyebb rétegeibe.
A gyomirtást természetesen, drága irtószerek nélkül is végezheted. A sűrű, magasabbra hagyott pázsit például a leghatásosabb fegyver a gyomok ellen. Ha hosszan hagyod, akkor a fű kiszorítja a betolakodó, gyepet is károsító rovarokat, ugyanis elszívja előlük a fényt és tápanyagot.
Létezik egy filléres házi módszer, amely a ragyogóan zöld fű titka. Nem kell hozzá más, csak némi cukor!
Szakértők szerint a talajba juttatott cukor lebontja az ott lévő szerves anyagokat, és felerősíti a fű gyökérzetét.
Nem kell mást tenned, mint egy kevés cukrot vízzel hígítva szétpermetezni a füvön, majd alaposan megöntözni a gyepet. Az eredmény magáért beszél: olyan mélyzöld színt kapnak a fűszálaknak, amilyet eddig csak a magazinok címlapján láthattál.
További kertészeti tippekért nézd meg ezt a videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
