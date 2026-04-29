Így lesz élénkzöld a gyeped: filléres trükk, amitől a szomszédod sárgulni fog az irigységtől

Sokunk álma, hogy tökéletes, az angol parkokat idéző pázsit lepje el az udvarunk. Ahogy beköszöntött a tavasz, úgy magyar családok ezrei vágtak bele a kertészkedésbe, amibe a gyep ápolása, a fűnyírás is beletartozik. Egy brit szakértő szerint egy pofon egyszerű módszerrel gyönyörű, élénkzöld gyepet varázsolhatunk a kertünkbe. Mutatjuk a trükköt.

3+1 trükk a gyönyörű, élénkzöld gyepért

Aki él-hal a kertészkedésért, pontosan tudja, hogy milyen nehéz meló helyrehozni a téli fagyok után a pázsitot. A meleg idő beköszöntével a legtöbben rohannak a kertészeti szaküzletbe, hogy méregdrága vegyszerekkel új életet leheljenek a lefagyott, barnás, kopottas fűszálakba. Egy brit kertészeti szakértő szerint azonban olcsón, egy egyszerű házi módszerrel és némi odafigyeléssel is élénkzöld gyepet varázsolhatsz a kertedbe.

Ne nyírd túl!

Ha sok eső éri, rövid idő alatt centiket képes magasodni a fűtakaró. A legtöbben elkövetik azt a hibát, hogy amint jobb lesz az idő, egyből a fűnyíróhoz nyúlnak, pedig a fűnyírás szabályai szerint meleg időben nem szabad túlságosan visszavágni a gyepet. A hosszabb fűszálak leárnyékolják a talajt, így az lassabban szárad ki, esélyt adva a gyökereknek, hogy mélyebbre ereszkedjenek.

Szurkáld meg a földet

Előfordul, hogy a gyep kinézete is változik, ám az elsárguló pázsit ellen is létezik természetes módszer, amely nem más, mint a talaj levegőztetése. Egy egyszerű vasvilla csodákra képes, ha a kemény földbe lyukakat fúrsz, amelyeken keresztül a víz könnyebben bejuthat a talaj mélyebb rétegeibe.

Szakértők szerint a zöld gyep a nyírási technikán is múlik.

Harcolj a gyomok ellen

A gyomirtást természetesen, drága irtószerek nélkül is végezheted. A sűrű, magasabbra hagyott pázsit például a leghatásosabb fegyver a gyomok ellen. Ha hosszan hagyod, akkor a fű kiszorítja a betolakodó, gyepet is károsító rovarokat, ugyanis elszívja előlük a fényt és tápanyagot.