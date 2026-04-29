KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyönyörű zöld gyep miatt irigykedő szomszédok a kerítésnél

Így lesz élénkzöld a gyeped: filléres trükk, amitől a szomszédod sárgulni fog az irigységtől

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 12:45
toptippekzöld gyepkertészkedéscukor
Nem is gondolnánk, hogy micsoda praktikákkal varázsolhatjuk szebbé a kerti gyepet. Tavasszal sokan vágnak bele a kertészkedésbe, amelynek az egyik legnagyobb kihívása a fű rendbetétele, hiszen a téli időszak után vissza kell hozni az életbe. Egy brit kertész elárulta a titkot, hogyan lehet a kertünk éke az élénkzöld gyep.
E. R. A.
A szerző cikkei
  • Kiderült a trükk, amelytől minden pázsit élénkzölddé válik.
  • A kertészetek szerint a konyhai ízesítő pozitívan hat a a talaj mikrobáira, ezáltal a fűszálak állapotára.
  • A zöld gyep másik titka a fűnyírás módszerében rejlik, és a gyep szellőztetése sem utolsó szempont.

Sokunk álma, hogy tökéletes, az angol parkokat idéző pázsit lepje el az udvarunk. Ahogy beköszöntött a tavasz, úgy magyar családok ezrei vágtak bele a kertészkedésbe, amibe a gyep ápolása, a fűnyírás is beletartozik. Egy brit szakértő szerint egy pofon egyszerű módszerrel gyönyörű, élénkzöld gyepet varázsolhatunk a kertünkbe. Mutatjuk a trükköt.

Gyönyörű zöld gyep miatt irigykedő szomszédok leskelődés közben a kerítésnél
Ha így vágsz bele a kertészkedésbe, a szomszédaid irigyelni fogják az élénkzöld gyeped! Fotó: New Africa / Shutterstock

3+1 trükk a gyönyörű, élénkzöld gyepért

Aki él-hal a kertészkedésért, pontosan tudja, hogy milyen nehéz meló helyrehozni a téli fagyok után a pázsitot. A meleg idő beköszöntével a legtöbben rohannak a kertészeti szaküzletbe, hogy méregdrága vegyszerekkel új életet leheljenek a lefagyott, barnás, kopottas fűszálakba. Egy brit kertészeti szakértő szerint azonban olcsón, egy egyszerű házi módszerrel és némi odafigyeléssel is élénkzöld gyepet varázsolhatsz a kertedbe.

Ne nyírd túl!

Ha sok eső éri, rövid idő alatt centiket képes magasodni a fűtakaró. A legtöbben elkövetik azt a hibát, hogy amint jobb lesz az idő, egyből a fűnyíróhoz nyúlnak, pedig a fűnyírás szabályai szerint meleg időben nem szabad túlságosan visszavágni a gyepet. A hosszabb fűszálak leárnyékolják a talajt, így az lassabban szárad ki, esélyt adva a gyökereknek, hogy mélyebbre ereszkedjenek.

Szurkáld meg a földet

Előfordul, hogy a gyep kinézete is változik, ám az elsárguló pázsit ellen is létezik természetes módszer, amely nem más, mint a talaj levegőztetése. Egy egyszerű vasvilla csodákra képes, ha a kemény földbe lyukakat fúrsz, amelyeken keresztül a víz könnyebben bejuthat a talaj mélyebb rétegeibe.

Szakértők szerint a zöld gyep a nyírási technikán is múlik. Illusztráció: Unsplash

Harcolj a gyomok ellen

A gyomirtást természetesen, drága irtószerek nélkül is végezheted. A sűrű, magasabbra hagyott pázsit például a leghatásosabb fegyver a gyomok ellen. Ha hosszan hagyod, akkor a fű kiszorítja a betolakodó, gyepet is károsító rovarokat, ugyanis elszívja előlük a fényt és tápanyagot.

Édes megoldás a zöld gyepért

Létezik egy filléres házi módszer, amely a ragyogóan zöld fű titka. Nem kell hozzá más, csak némi cukor!

Szakértők szerint a talajba juttatott cukor lebontja az ott lévő szerves anyagokat, és felerősíti a fű gyökérzetét.

Nem kell mást tenned, mint egy kevés cukrot vízzel hígítva szétpermetezni a füvön, majd alaposan megöntözni a gyepet. Az eredmény magáért beszél: olyan mélyzöld színt kapnak a fűszálaknak, amilyet eddig csak a magazinok címlapján láthattál. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
